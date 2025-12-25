Haberler

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Noel ve yılbaşında eylem çağrısı ve saldırı planlaması yapan 137 DEAŞ'lı şüpheli için harekete geçti. 124 adrese operasyon düzenlenirken 115 şüpheli yakalandı.

  • İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda tabanca, fişek ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
  • Operasyon, yılbaşı öncesi DEAŞ'ın eylem planlamalarına yönelikti.

İstanbul'da yılbaşında eylem yapacağı düşünülen DEAŞ üyerlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

115 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

.

istanbul'da dev operasyon: 115 gözaltı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Alayı hirt pkkdeasli

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülke göçmen mülteci kim,ne olduğu bilinmeyen karanlık mihrakların deposu oldu yılanın yalnız başkalarını ısırıp bize dokunmayacağını sanıyorsanız aldanıyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti