İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

İstanbul'da yılbaşında eylem yapacağı düşünülen DEAŞ üyerlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

115 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

.