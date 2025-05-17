İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
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İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
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Knesset'te yaptığı konuşmada Gazze'deki Filistinli çocukların öldürülmesini savunan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Michal Waldiger, "Gazze'de masum kimse yok. 7 Ekim'de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli" dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları aralıksız sürerken, dünya genelinde bu katliama karşı protestolar yükseliyor. Ancak İsrail içinden gelen açıklamalar, tepkileri daha da alevlendiriyor. İsrail parlamentosu Knesset'te yer alan aşırı sağcı Ulusal Dini Parti – Dini Siyonizm milletvekili Michal Waldiger, yaptığı açıklamalarla büyük infial yarattı.

ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Knesset oturumunda Arap milletvekili Ahmad Tibi ile tartışmaya giren Waldiger, Filistinli çocukları hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti. Waldiger, Gazze'de "masum kimsenin olmadığını" öne sürerek, "İsrail'e tehdit oluşturan herkesin - çocuklar dahil - öldürülmesi gerektiğini" savundu.

İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

"7 EKİM'DE NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Waldiger, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 'yeterli olmadığını' ve 'daha sert olması gerektiğini' savunarak, " Gazze'de masum kimse yok. 7 Ekim'de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli. Oğlumun da önüne çıkan ve İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkesi, çocuklar dahil, öldüreceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

"BAŞKA SEÇENEK KALMADI"

Hamas'ın kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını öne süren Waldiger, bu tür durumlarda 'başka seçenek kalmadığını' iddia ederek skandal ötesi sözlerini savunmaya çalıştı.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ ONAYLADI

Öte yandan İsrail güvenlik kabinesi 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladı. İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı. İsrail ordusunun ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği belirtilmişti.

36 SAATTE 250 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

BM, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sadece son 36 saatte en az 250 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Geçişlerin 75 gündür tüm geçişlerin kapalı olduğu bölgede insani kriz derinleşiyor..

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Eyyyyyyy vekil , haddini bil ! Kınıyorum seni eyyyyyy vekil. Türkiye görevini yaptı...

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Haber YorumlarıMHSN SRC :

Allah'ın gazabı üstünüze olsun inşallah.Allah masumların yardımcısı olsun.

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Lütfen acilen kinansin

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