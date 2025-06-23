İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz
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İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz
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Dünyayı tedirgin eden savaşta 11. gün tüm şiddetiyle devam ederken, saldırılara ABD'nin de dahil olmasının ardından İsrail bugün Tahran'ı yangın yerine çevirdi. Tel Aviv yönetimin asıl planının ne olduğu ise bakanın canlı yayındaki sözlerine yansıdı. İsrail Kültür Bakanı Amihai Eliyahu "İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz ve onlarla yakın temastayız" dedi.

İsrail ile İran arasındaki savaşta 11. gün karşılıklı çatışmalara sahne olurken, başkent Tahran deyim yerindeyse cehennemi yaşıyor.

ASIL PLAN CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu, ABD'nin de 3 nükleer tesisi vurarak dahil olduğu savaşta İran'a ağır bir darbe indirdi. Tahran'da Devrim Muhafızları karargahı, Evin Hapishanesi değil çok sayıda kritik noktayı vuran İsrail'in asıl planı ise İsrail Kültür Bakanı Amihai Eliyahu'nun canlı yayındaki sözleriyle ortaya çıktı.

"İÇ KARIŞIKLIK PEŞİNDELER" İDDİASI

Özellikle siyasi mahkumların yattığı hapishanenin kapısını vuran ve çok sayıda mahkumun firar etmesini amaçlayan İsrail'in elektrik santrallerini vurarak ise ülkeyi tamamen bir karanlığın içine atmak ve iç karışıklık yaratmak istediği iddiaları ortaya atılmıştı.

"MUHALEFETİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Bakan Eliyahu ise katıldığı canlı yayında bu iddiaları haklı çıkartırcasına "İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz ve onlarla yakın temastayız" diye konuştu.

KATZ: REJİM HEDEFLERİNİ VURDUK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise bugün yaptığı açıklamada ordunun "Tahran'ın kalbindeki rejim hedefleri ve hükümet baskıcı birimlerini" hedef aldığını söyledi. Katz, X.'te yaptığı paylaşımda, bunların arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Basij Gücü'nün karargahı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iç güvenlik karargahı, Evin Hapishanesi ve Filistin Meydanı'ndaki "İsrail Yıkımı" saatinin de yer aldığını belirtti. "İsrail iç cephesine atılan her kurşun karşılığında İran diktatörü cezalandırılacak ve saldırılar tüm hızıyla devam edecek" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMusa Mut:

Suudi Arabistan bae turkiye gibi ırak gibi kendilerine bağlı tutmaknistiyor

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Haber YorumlarıSadi:

ABD ve İsrail neden kendi işlerini bıralıp dünyaya yön vermeye çalışıyorlar yeter artık ya

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Zaten bir ülke içerdeki muhalifler ile yıkılır ve işgal edilir. Amerika, Irak'ta ve Afganistan'da ilk müdahalede tek kurşun bile sıkmadı. Satın aldığı muhalifler savaştı ki o zamanlar hepsinin videolarını izlemiştim. Vietnam'da bile Güney Vietnam'ı ve yanında başka 8 ülkeyi kullanmıştır.

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Haber YorumlarıÇomak:

Bi düşünün Türkiye ile savaştıklarını, Türkiyede hangi muhalefetle iş birliği içinde olurlar.. Çok belli, CHP..

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