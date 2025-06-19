İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar 7. Gününe Girdi

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere ve füze üslerine saldırmasının ardından iki ülke arasındaki çatışmalar yedinci gününe girdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada 18 Haziran Çarşamba öğleden sonra başlatılan hava saldırısında "Tahran çevresinde 20 askeri ve güvenlik hedefi" vuruldu.

Saldırılar Çarşamba gece saatlerinde de devam etti. İsrail ordusu bu saldırıların İran'ın batısına odaklandığını, özellikle daha önce vurulan bölgelerde mühimmat toplamaya çalışan personelin hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran konulu ikinci bir acil oturum için bugün New York saatiyle 10.00'da (TSİ 17.00) toplanacak.

Toplantı, İran'ın talebi üzerine ve Çin, Pakistan ile Rusya'nın desteğiyle düzenleniyor.

İran'ın talebi doğrultusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile BM Siyasi İşler Şefi Rosemary DiCarlo'nun Konsey'e brifing vermesi bekleniyor.

Trump, 'İran görüşmek istiyor' iddiasını yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a ilişkin konuşurken "Onlar anlaşma yapmalıydı, onlara harika bir anlaşma sunmuştum… Sonunda yapmamayı seçtiler ve şimdi keşke yapsaydık diyorlar," dedi.

Trump, İran temsilcilerinin "görüşmek istediklerini" ve Beyaz Saray'a gelmek istediklerini tekrar iddia etti.

Ancak İran yönetimi daha önce bu iddiayı sosyal medyadan yalanlayarak "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında diz çökmek istemedi," açıklamasını yapmıştı.

Bir gazetecinin "Rejim değişebilir mi?" sorusuna Trump, "Elbette. Her şey olabilir, değil mi?" yanıtını verdi.

Trump, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerde daha önce adım atması gerektiğini söyleyerek "Anlaşma yapmalıydılar," dedi ve şöyle devam etti:

"Bu ölüm ve yıkım neden? Neden daha önce benimle müzakere etmediler?"

İsrail'in saldırıya başladığı 13 Haziran Cuma gününden önce İran, nükleer programıyla ilgili görüşmelerde yer alıyordu ve ABD ile yapılacak yeni bir müzakere turu için Pazar günü plan yapılmıştı.

Ancak İran, saldırıların başlamasının ardından görüşmelerden çekildi ve saldırılar sürdüğü sürece masaya dönmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise Amerika'nın İran'a saldırmayacağını söyleyemeyeceğini ifade etmişti.

18 Haziran gündüz saatlerinde Beyaz Saray'da soruları yanıtlayan Donald Trump, İran'a saldırı olasılığı için "Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de... Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor" demişti.

Putin: İran bizden yardım istemedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Saint Petersburg'da medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda İsrail-İran gerilimine değindi.

Associated Press haber ajansının aktardığına göre Putin, "Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Sadece bu durumdan çıkış için olası bir yol öneriyoruz," dedi. Kararın başta İran ve İsrail olmak üzere ilgili ülkelerin siyasi liderlerine ait olması gerektiğini belirtti.

AFP muhabirinin "İran sizden yardım istedi mi?" sorusuna ise "İranlı dostlarımız bizden böyle bir talepte bulunmadı," yanıtını verdi.

İran devlet televizyonu, uydu yayını üzerinden kanallarına erişen izleyicilerin karşısına çıkan "hükümete karşı ayaklanma" çağrısı içeren klibin, "uydu sinyallerine düşman müdahalesi" sonucu görüldüğünü duyurdu.

Videoda, İran yönetiminin halkını "yarı yolda bıraktığı" ifade edilirken, izleyicilere "geleceğinizi kontrol altına alın" çağrısı yapıldı.

Kaynağı bilinmeyen bu video sosyal medyada da hızla yayıldı.

Görüntüde, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu"nda öldürülen üst düzey İranlı komutanların görüntüleriyle birlikte sağ üst köşede aslan sembolü yer aldı.

Klipte ayrıca 2022'de başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltında ölen genç kadının ardından başlayan protestolardan sahneler kullanıldı. Bu protestoların ana sloganı "Kadın, Yaşam, Özgürlük" idi. Aynı ifadeyi geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu da kullanarak İran halkına "ayağa kalkın" çağrısı yapmıştı.