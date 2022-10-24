İsrail Savunma Bakanı Türkiye'ye gelirken Yunanistan ziyaretini iptal etmesi Atina'yı tedirgin etti: İyiye alamet değil

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, çarşamba günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde Yunanistan'a gitmekten vazgeçti. Atina'nın bu durumdan rahatsız olduğu belirtilirken, Yunan basını "İyiye alamet değil" diyerek tuhaf gelişmelerin yaşandığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'in çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gantz, bu ziyaret öncesinde Yunanistan'ı ziyaret etmesi beklenirken ilginç bir gelişme yaşandı.

PİLOTLARI ZİYARET EDECEKTİ

İsrailli bir şirket, Yunan pilotlara uçuş eğitimi vermeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, önceki gün Yunanistan'a gidip Kalamata'daki bu merkezi ziyaret edecekti. Ancak geçen perşembe yapılması planlanan bu ziyaret iptal edildi.

YUNANİSTAN ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ankara'da çarşamba günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, önceki gün için programlanan Yunanistan ziyaretini son anda iptal etmesi, Yunan hükümetini şaşkınlığa uğrattı. İsrailli yetkililer Gantz'ın ülkede kalmasını gerektiren nedenler olduğunu açıkladı.

"İYİYE ALAMET DEĞİL"

Gantz'ın Yunansitan'a gitmeyip Türkiye'yi ziyaret edecek olması Atina'yı rahatsız etti. Yunan basını tabloyu, "İyiye alamet değil" şeklinde yorumladı ve tuhaf gelişmeler yaşandığını belirtildi.

MÜTTFEKLİKTE TÜRKİYE ÖN SIRADA

Tüm bu gelişmelerin ardından Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelerde İsrail'in öncelikli müttefikinin Türkiye olabileceği yorumlarını beraberinde getirirken, Yunanistan'ın bölgede sürekli olarak gerilimi artıran taraf olmasının sonucu olarak yalnızlaştığına dikkat çekildi.