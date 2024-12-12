İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik garantileri alana kadar Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgedeki askeri varlığını sürdürmeyi planladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu konuşlanma, 1974 anlaşmasına ( İsrail ile Suriye arasındaki çatışmanın kesilmesi - TASS) bağlı güçlerin oluşturulması ve sınırımızdaki güvenliğin garanti altına alınmasına kadar geçici bir önlemdir" denildi.

Başbakanlık ofisi, İsrail'in Golan Tepeleri bölgesindeki eylemlerinin doğası gereği savunma amaçlı olduğunu ve Suriye'deki bir hükümet değişikliğinden kaynaklandığını vurguladı.

"REJİMİN ÇÖKÜŞÜ TAMPON BÖLGEDE BOŞLUK YARATTI"

Açıklamada "Suriye rejiminin çöküşü, İsrail sınırında ve 1974 geri çekilme anlaşmasına dayalı olarak kurulan tampon bölgede bir boşluk yarattı. İsrail, cihatçı grupların boşluğu doldurmasına izin vermeyecek ve Golan Tepeleri'ndeki İsrail yerleşimlerine 7 Ekim benzeri saldırılar düzenlemekle tehdit edecek. Bu nedenle İsrail güçleri tampon bölgeye girdi ve İsrail sınırına yakın stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirdi" ifadeleri yer aldı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.