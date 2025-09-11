İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt

İsrail'in Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait varlıkları hedef aldığına dair iddialar üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE FAALİYETLER SÜRÜYOR"

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, TSK'nın Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürüttüğü vurgulandı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, İsrail'in Suriye'de TSK varlıklarını hedef aldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğu ifade edilerek, "İsrail'in, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.

2 ASKERİMİZİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ OLAY

Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit olan iki asker için Adli Tıp Kurumu Raporu tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları iki askerin uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildirdi. Kusurlu personel için disiplin süreci başlatıldığı vurgulandı.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve Adli Tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular üzerine bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı: "İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavi altına alındığı, erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın şehit olduğu, diğer erlerin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu duyurulmuştu.