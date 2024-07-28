İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant cenaze töreni öncesi saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret etti ve Hizbullah'ın saldırının bedelini ödeyeceğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı" denildi. Açıklamada, "Bu, başka bir orduyla savaşan bir ordu değil. Kasıtlı olarak sivillere ateş açan bir terör örgütüdür" ifadeleri kullanıldı.

"SAVAŞ YENİ BİR AŞAMAYA GİRİYOR"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, hazırlıklarını 'bir sonraki seviyeye' çıkardıklarını belirtti ve Kuzey'deki savaşın yeni bir aşamaya gireceğinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani ise İsrail'i Lübnan'da "yeni bir maceraya" girişmemeleri konusunda uyardı.

"HİZBULLAH TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, tam ölçekli bir savaşın önlenmesi için Hizbullah'ın BMGK'nın 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlanması talebinde bulunarak, "Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi. Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının Hizbullah tarafından yapıldığını savundu. Saldırıda "İran roketi kullanıldığı ve bunun Hizbullah'ın cephaneliğinde bulunduğunu" öne süren Marmorstein, "Cumartesi günkü katliam Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aşması anlamına geliyor. İsrail meşru müdafaa hakkını ve görevini kullanacak ve katliama yanıt verecektir." ifadelerini kullandı. Marmorstein, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulunarak, "Dünyanın, Lübnan için yıkıcı olacak tam ölçekli bir savaşı önlemesinin tek yolu, Hizbullah'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savunmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını" ifade etmişti. Ayrıca Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını yöneten kişinin Hizbullah'ın saha komutanı olduğunu savunan Adraee, bu kişinin Ali Muhammed Yahya isimli Hizbullah'ın Şeba beldesindeki fırlatma rampasının komutanı olduğunu" ileri sürmüştü.