İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

İsrail tarafından 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın mimarı olarak nitelendirilen Hamas lideri Yahya Sinvar, Gazze'ye düzenlenen operasyonda şehit düştü. Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi. Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine ait olduğu ortaya çıktı. İsrail, hayatını kaybeden Hamas Lideri Yahya Sinvar'a ait yeni görüntüler yayınladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE TÜNELDE

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Sinvar'ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü görüldü. Sinvar'ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı. İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.