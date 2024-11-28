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İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'da sağlanan ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşması ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamasında, Golan Tepeleri ve kuzey sınır bölgelerindeki okulları ateşkese rağmen kapalı tutma kararına değinen Katz, "Savunma kısıtlamalarını kaldırmama ve Celile ve kuzey bölgelerinde hayatı normale döndürmeme kararı, gerekli bir tedbir adımı ve İsrail'in antlaşmayı uygulama kararlılığıyla ilgili net bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL HALKININ GÜVENLİĞİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Hizbullah ile Lübnan hükümetini ateşkes antlaşmasına uymaları konusunda uyaran Katz, "Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır" dedi. "Pes etmeyeceklerini" vurgulayan Katz, İsrail halkının güvenliğinden ödün vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması dün erken saatlerde yürürlüğe girmişti. Hizbullah'ın, İsrail'in Mavi Hat'ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan'a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

RABB'im de güçlü bir şekilde karşılık vericek azap için okadar sabirsizlanmayin.

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıNetherill:

rusya yukardan vurunca bunlar mühimmat depolamaya karar vermiş yoksa lübnanı hala bombalıyordu

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Haber YorumlarıBabilya :

Küçük İsraille büyük İsrail yine coştu.Nereye kadar...

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