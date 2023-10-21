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İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Saldırdı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde bulunan bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan saldırılar hakkında bilgi verildi. Hizbullah ise İsrail'e ait bir askeri aracı ve tankı vurduğunu duyurdu.