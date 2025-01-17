Üye Girişi
Haberler
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
İş adamlarını kadınlarla kandırıp 7 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Kadınları kullanarak iş adamlarına akılalmaz tuzak

İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkes kararını bugün de oylamayan İsrail'den yeni açıklama geldi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan son açıklamada, İsrail hükümeti ve kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylaması durumunda sürecin planlandığı gibi yürütüleceği ve esirlerin pazar günü erken saatlerde serbest bırakılmaya başlanacağı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında imzalanacak ateşkes anlaşmasında yeni pürüzler çıkıyor. Tel Aviv yönetimi çeşitli bahanelerle süreci baltalamaya devam ediyor.

BEKLENEN HABER GELMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bugün yapılan açıklamada anlaşmanın saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağı aktarılmıştı ancak dünyanın beklediği haber yine gelmedi.

"HÜKÜMET DAHA SONRA BİR ARAYA GELECEK"

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında güvenlik kabinesinin bugün toplanacağı ancak hükümetin anlaşmayı onaylamak için daha sonra bir araya geleceği ifade edildi.

İSRAİL TARİH VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan son açıklamada, güvenlik kabinesi ve hükümetin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından rehinelerin serbest bırakılması sürecinin planlanan çerçeveye göre uygulanacağı ve ilk rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

İSRAİL KABİNESİNİN ONAYLAMASI BEKLENİYOR

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmış, Katar ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıklamıştı.

İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
img

İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi
img

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar
img

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu Netenyahu, ne tatlı adam yahu!!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Siyonistler Chp'yi, Chpliler de siyonistleri çok sever... Siyonistler kaybettikçe onlarda kaybediyoruz hissinde bu kardeşlik nerden geliyor

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSmgoll Sim:

Gündemimiz sade ve sadece gazze Suriye. Ülkem de ne dert var ne tasa. Yat Gazze kalk Suriye.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıF B:

Gemicikler artik filistin yerine israile gidebilir. Zaten gitmiyor muydu demeyin.. yuzuk ten gemicik zor istir..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

Mgk süzme 0E

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ergin:

Vefa o zanan annen ile nikahı kıydır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Senin aanaaan daha tatlıymış herkes öyle diyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA Y:

Bu vefa,ne .... çocuk yahu. (tatlı yazmak isteyen boşluğu doldursun)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımasteng aston:

Evet pesine erdogan detayi diye resminide koyarlar eli havada hep ayni numara

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı

Premier Lig ekibinin yıldızını aldılar
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.