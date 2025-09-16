Haberler

İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor

İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor
Güncelleme:
İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinde, yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlamak için binaları yıkmak amacıyla patlayıcı yüklü zırhlı araçları kente soktu. Yoğun saldırılar ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze'nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentinin kenar mahallelerine daha fazla askeri birlik girmesine hazırlık olarak, geceden bu yana Gazze'ye binaları ve altyapıyı yıkmak amacıyla İsrail'e ait patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar girdi.

UZAKAN KUMANDALI BİR SİSTEME SAHİPLER

Bu taşıyıcıların "tonlarca patlayıcıyla dolu, eski, kullanılamaz durumdaki M113 zırhlı araçlar olduğu ve uzaktan kumandalı bir sistemle bölgeye derinlemesine yerleştirilebildiği" açıklandı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Gece ve sabah saatlerinde söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerdeki birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.

"İŞGAL OPERASYONU AŞAMALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Ciddi bir askeri tırmanışa işaret edilen haberde, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek" ifadesine yer verildi.

Öte yandan son derece kritik ve tehlikeli bir durumun hakim olduğu Gazze kentinde İsrail ordusunun topçu ve hava saldırıları arttı. Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan göleti bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla binalar havaya uçurulurken, askeri araçların Gazze kentinin güneyinde sınırlı şekilde ilerlediği aktarıldı.

REŞİD CADDESİNDE YOĞUN BİR TRAFİK HAKİM

Gazze kenti ayrıca kapsamlı bir zorunlu göçe tanıklık ediyor. Göçe zorlanan Filistinlilerin kullanabileceği tek yol olan sahildeki Reşid Caddesi'nde gece saatlerinden bu yana yoğun bir trafik hakim.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
