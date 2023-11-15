İsrail ordusunun gece baskını yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki panik anları kamerada

İsrail ordusu, Hamas üyelerinin içeride olduğunu bahane ederek Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne gece baskını düzenledi. Askerlerin operasyon başlatmasının ardından hastane içinde yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Şifa Hastanesi koridorlarının duman içinde kaldığı ve sağlık görevlilerinin hastaları daha güvenli alanlara götürmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi adeta kan gölüne çevirdi. 40 gün içinde 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail gece yarısı ise günlerdir kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı.

GECE YARISI KAN DONDURAN BASKIN

Çok sayıda bebeğin de aralarında bulunduğu onlarca hastasını İsrail kuşatması nedeniyle kaybeden Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bu gece yarısı da kan donduran bir saldırı gerçekleşti.

ŞİFA HASTANESİ GÜNLERDİR KUŞATMA ALTINDAYDI

İsrail ordusu günlerdir kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'nde Hamas üyelerinin saklandığını iddia ederek binaya gece baskını düzenledi.

HASTANEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Askerlerin başlattığı operasyonun ardından Şifa Hastanesi'nde yaşanan panik de kameralara anbean yansıdı. Hastane içindeki sivillerden birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, hastane koridorlarının duman altında kaldığı ve doktorların hasta yataklarını daha güvenli bölümlere taşımak için çaba sarf ettikleri görülüyor.