İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
Haber Videosu

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planını onayladı. ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Kabine'nin onayı sonrası sınırda yığınak yapmaya başladı.

İsrail Kabinesi, 10 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamayla Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını duyurdu. ABD basını, skandal karar sonrası ilk adımı atan İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığını duyurdu.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

SALDIRI YALNIZCA GAZZE KENTİNİ KAPSAYACAK

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

SINIRDA YIĞINAK YAPMAYA BAŞLADILAR

İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal planını onaylamasının ardından ise korkulan oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu "tam işgal" için sınırda yığınak yapmaya başladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.