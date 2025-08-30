İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü
İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin yaşadığı bir binaya düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail basını, ölenler arasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin de olduğunu öne sürdü. Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal semtindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısının, soykırım savaşının bir devamı ve sivilleri şehri tahliye etmeye zorlamak için bir tırmanış olduğunu açıkladı.

İSRAİL'DEN GAZZE'DE APARTMANA HAVA SALDIRISI

Hamas, İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında yedi Filistinlinin öldürülmesi ve bazılarının yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in binayı hedef alması "işgalin tüm dünyanın gözü önünde açıkça ilan ettiği tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirildi.

Er-Rimal semtindeki bir konut binasının hedef alınmasının onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da işgalin Gazze kentini yok etme ve sakinlerini zorla yerinden etme planlarının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İşgal ordusunun Gazze Şehri'nin batısındaki yoğun nüfuslu Er-Rimal semtindeki bir yerleşim binasına düzenlediği suç niteliğindeki baskın, imha savaşının devamı niteliğindedir ve masum sivilleri terörize edip şehri boşaltmaya zorlamak için hedef alma eylemlerinin acımasızca tırmandığı bir dönemi temsil etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ORDUSU: HAMAS'TAN ÖNEMLİ BİR İSMİ HEDEF ALDIK

Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini ve Birleşmiş Milletler'i "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etmeye, işgale karşı caydırıcı önlemler almaya ve liderlerini suçlarından sorumlu tutmaya" çağırdı. Öte yandan, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürdü ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini açıklamadı.

"ÖLDÜRÜLENLER ARASINDA EBU UBEYDE DE VAR"

Bölgeden gelen görüntülerde ölü ve yaralıların olduğu görülmesine rağmen İsrail ordusu "sivil kayıpları önlemek için tedbir aldığını" savundu. İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürdü. İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" aktarıldı.

GAZZE'DE BİR GÜNDE 58 CAN KAYBI

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi genelinde düzenlediği ayrı saldırılarda 58 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, Gazze kentini yeniden işgal etme planı kapsamında Zeytun ve Şeyh Rıdvan başta olmak üzere birçok mahallede yoğun bombalama operasyonları yürüttü. AA'ya konuşan tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıların Şeridin çeşitli bölgelerindeki apartmanları, sivilleri ve yardım bekleyen insanları hedef aldığını aktardı.

ABD'nin desteğiyle İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürüyor ve Uluslararası Adalet Divanının operasyonu durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrı ve emirlerini görmezden geliyor.

Soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 159 bin 835 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 124'ü çocuk olmak üzere 332 kişinin ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
