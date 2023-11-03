İsrail ordusu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah konuşurken Lübnan'ı vurdu

İsrail'in en yoğun saldırılarına maruz kalan Lübnan beldesi Kefr Şuba, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın tarihi konuşmasına başladığı sırada yeniden İsrail ordusu tarafından bombalandı. Öte yandan 8 Ekim'den bu yana sınır hattı üzerinde devam eden çatışmalar nedeniyle belde halkının yüzde 70'i evini terk etti.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye 28 gündür bomba yağdırıyor. 9 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze için Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın tarihi konuşması başladı. İsrail ordusu, Nasrallah'ın tarihi konuşmasına başladığı sırada Lübnan beldesi Kefr Şuba'yı bombaladı.

BÖLGE HALKININ YÜZDE 70'İ EVİNİ TERK ETTİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır hattı üzerinde devam eden çatışmalardan en çok etkilenen nokta olan Lübnan'daki Kefr Şuba beldesinde halkın yüzde 70'i evini terk etti. AA muhabiri, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırının hemen dibinde yer alan, şu ana kadar İsrail ordusunun topçu atışlarıyla en çok vurduğu nokta olan ve daha çok Sünnilerin yaşadığı Kefr Şuba beldesindeki durumu yerinde inceledi. Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı olan belde, Suriye-İsrail-Lübnan sınır üçgenindeki Kefr Şuba Tepeleri'nin yamacında yer alıyor.

İLK SALDIRI KEFR ŞUBA'YA OLDU

İsrail, Lübnan'ın kendisine ait olduğunu belirttiği Kefr Şuba Tepeleri'ni 1967'de Suriye ile girdiği savaşta işgal etti. İşgal ettiği tepelerin üzerine askeri noktalar kuran İsrail, Kefr Şuba beldesini 3 taraftan da çevrelemiş durumda. Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze üzerinden İsrail'in güneyine saldırmasından hemen bir gün sonra, Hizbullah İsrail ordusuna yönelik ilk saldırısını Kefr Şuba beldesi üzerinden gerçekleştirdi. İran destekli örgüt, beldeden anti-savar füzesi ile Kefr Şuba Tepeleri'nde yer alan İsrail'e ait "Ruvaysat el Alem" askeri noktasını vurdu. Bu saldırının ardından belde İsrail'in hedefi haline geldi.

TOPÇU ATIŞIYLA VURULAN EVLER ÖYLECE DURUYOR

İsrail'in ağır topçu atışlarıyla vurduğu Kefr Şuba'da büyük hasar alan evler olduğu gibi duruyor. Topların isabet ettiği evler, kapısı açık bir şekilde duruyor. Bazı evlerin duvarları büyük oranda yıkılmış, eşyalar ise paramparça. Beldenin sokaklarında insan görmek mümkün değil. Sadece sokak köpekleri dolaşıyor. Kefr Şuba'ya girmeden önce basın mensuplarının hemen çelik yelek giymesi gerekiyor. Aksi takdirde beldenin hemen yukarısında İsrail askeri noktasından açılan ateşin hedefi olunabilir.

HİZBULLAH GERİLLA TAKTİĞİ UYGULUYOR

AA muhabirine konuşan ancak güvenlik gerekçesi ile isminin açıklanmasını istemeyen belde bir sakini, İsrail'e ait İHA'ların 7/24 belde üzerinde uçtuğunu, giriş ve çıkışların havadan denetlendiğini söyledi. Hizbullah'ın ise omuz üzerinde taşınabilen güdümlü anti savar füzelerle İsrail ordusuna ait hedefleri vurduğunu belirten belde sakini, Hizbullah milislerinin dağlık bölgedeki zeytin ağaçlarının arasında kamufle olduğunu, gerilla taktiği ile saldırıp ardından bölgeden uzaklaştığını anlattı.