İsrail ordusu, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ni vurduğu görüntüleri yayınlandı

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası misilleme olarak Gazze Şeridi'ne hava harekatları düzenleyen İsrail ordusu, Gazze'de vurduğu yerlerin görüntülerini paylaştı. Havadan çekilen görüntülerde, Gazze Şeridi'ndeki birçok binanın yerle bir olduğu ve enkaz yığınlarının mahalleleri kapladığı görüldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail Hava Kuvvetleri misilleme saldırılarda bulunuyor. Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalayan İsrail savaş uçakları, abluka altındaki kentte birçok binayı vurdu. Kentteki bombalamalar ise havadan görüntülendi.

GAZZE'YE TAM ABLUKA UYGULANIYOR

Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayarak bölgeye elektrik, yiyecek, su ve yakıt imkanlarını kesen İsrail, kenti yoğun bir şekilde bombalamaya başladı.

BOMBARDIMAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail savaş uçaklarının yaptığı hava saldırılarında 560 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 900 kişinin yaralandığını bildirildi. Abluka altındaki kente yapılan bombardımanlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, şehirdeki birçok binanın yerle bir olduğu ve enkaz alanlarının oluştuğu görülürken, halihazırda bombardımanların da devam ettiği dikkat çekti.

HAMAS'IN AKSA TUFANI OPERASYONU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 560 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.