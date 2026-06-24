Haberler

İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin açılış oturumu sona erdi

İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin açılış oturumu sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin beşinci turundaki ilk oturum, 8 saatten fazla süren görüşmelerin ardından sona erdi. Taraflardan henüz resmi açıklama gelmezken, siyaset ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen İsrail- Lübnan doğrudan müzakerelerinin açılış oturumu sona erdi.

ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin beşinci turunda ilk oturum tamamlandı. 8 saatten fazla süren ilk oturumun ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. İsrail basını, tarafların hem siyaset hem de güvenlik konularını masaya yatırdığını duyurdu. Tarafların, müzakerelerin sonucuna ilişkin resmi açıklamayı yarın görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı

Büyü işe yaradı! Kane dünyaları kaçırdı, Gana mucizeyi başardı
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı

Trump'a büyük şok! Bu kararın çıkmasını hiç beklemiyordu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti

Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı