İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki

İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki Haber Videosunu İzle
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
Güncelleme:
Lübnan'daki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, son olarak Beyrut'ta bir üniversiteyi vurdu. Türkiye İsrail'in vahşetine tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "''İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir." dedi.

Bir yandan İran'ı vuran İsrail ordusu, Lübnan'da da katliamlarına devam ediyor. Günlerdir başkent Beyrut olmak üzere çok sayıda şehre hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu son olarak bir üniversiteyi hedef aldı.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA "İSRAİL" ÇAĞRISI

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

"İSRAİL, BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Yayılmacı İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir.

İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.''

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 687'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Markus, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

500

