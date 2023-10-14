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Kara harekatı an meselesi! İsrail tankları, Gazze sınırına sıralandı

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Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail kara harekatı için Gazze sınırına yüzlerce tank ve kara birliği sevk etti. Tanklar ve birlikler sınırda bekliyor.

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı, yüzlerce tank ve kara birliği sınırda bekliyor.

Hamas- İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi. İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor.

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı

Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail'e ait tanklar kara harekatı için Gazze sınırında sıralandı. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı

Sivillerin bölgeyi terk etmesi için verilen 24 saatlik süre dolunca yeni bir karar alan İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu. 6 saat boyunca sürecek "güvenli geçiş" izni saat 10.00'da başladı. İsrail ordusunun 16.00'dan sonra kara harekatını başlatacağı tahmin ediliyor.

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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