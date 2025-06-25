İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İran- İsrail savaşında 12 gün sonra gelen ateşkes kararı sonrası İsrail'den ilginç bir adım geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü olarak ilan eden kararnameyi imzaladığını açıkladı.

İRAN MERKEZ BANKASI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİLER

Kararın Mossad ve Ulusal Ekonomik Terörle Mücadele Merkezi'nin talebi üzerine alındığını söyleyen Katz, "İran terör rejiminin finansman sisteminin kalbine darbe vurmayı amaçlayan İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan eden özel bir emir imzaladım. İran'ın merkez bankası, milyarlarca doları ölümcül terörizme akıtan bir kanaldır" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz.

Katz, Devrim Muhafızları aracılığıyla Hizbullah, Husiler, Irak'taki Şii milisler, Hamas ve işgal altındaki Batı Şeria'nın "terörizmini" finanse eden "Ayetullah rejiminin" en çok zarar verdiği yerlerden vurulduğunu iddia etti.

NASIL UYGULANACAĞI KONUSUNDA BİLGİ VERMEDİ

Ayrıca Katz, İran Merkez Bankası'nın yanı sıra ülkedeki iki banka ve İran silahlı kuvvetlerine bağlı bir şirket ile 3 üst düzey İranlı yetkilinin de "terör örgütü ve mensubu" olarak tanımlandığını belirtti. Söz konusu kararın "yeni ekonomik yaptırımlar" anlamına geldiğini kaydeden Katz, ancak bu yaptırımların içeriği ya da nasıl uygulanacağı konusunda bilgi paylaşmadı.