İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti
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Savaşın 12. gününde gelen ateşkes sonrası İsrail'den gündem yaratacak bir hamle geldi. Savunma Bakanı Israel Katz, İran Merkez Bankası ile bazı İranlı kurum ve yetkilileri "terör örgütü listesi"ne dahil eden bir kararname imzaladığını açıkladı.

İran- İsrail savaşında 12 gün sonra gelen ateşkes kararı sonrası İsrail'den ilginç bir adım geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü olarak ilan eden kararnameyi imzaladığını açıkladı.

İRAN MERKEZ BANKASI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİLER

Kararın Mossad ve Ulusal Ekonomik Terörle Mücadele Merkezi'nin talebi üzerine alındığını söyleyen Katz, "İran terör rejiminin finansman sisteminin kalbine darbe vurmayı amaçlayan İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan eden özel bir emir imzaladım. İran'ın merkez bankası, milyarlarca doları ölümcül terörizme akıtan bir kanaldır" ifadelerini kullandı.

İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiİsrail Savunma Bakanı Israel Katz.

Katz, Devrim Muhafızları aracılığıyla Hizbullah, Husiler, Irak'taki Şii milisler, Hamas ve işgal altındaki Batı Şeria'nın "terörizmini" finanse eden "Ayetullah rejiminin" en çok zarar verdiği yerlerden vurulduğunu iddia etti.

NASIL UYGULANACAĞI KONUSUNDA BİLGİ VERMEDİ

Ayrıca Katz, İran Merkez Bankası'nın yanı sıra ülkedeki iki banka ve İran silahlı kuvvetlerine bağlı bir şirket ile 3 üst düzey İranlı yetkilinin de "terör örgütü ve mensubu" olarak tanımlandığını belirtti. Söz konusu kararın "yeni ekonomik yaptırımlar" anlamına geldiğini kaydeden Katz, ancak bu yaptırımların içeriği ya da nasıl uygulanacağı konusunda bilgi paylaşmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFatih Akkaya:

sen kim sin sana mı soracaklar kendi bankalarını it

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

YÜRKŞYE DAHİL DÜNYADA İSLAM DEVLETLERİ İÇİNDE İSRAİLİ TERÖRİST OLARAK TANIYABİLECEK BİR ŞAHIS VEYA KURUM , DEVLETGÖREBİLİYORMUSUNUZ. BEN GÖREMİYORUM HEPSİ EKRANLARDAN KENDİ VQTANDAŞINA MASAL QNLAYIYOR

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Haber YorumlarıElazig Yasa:

Nasil uygulayacaklar kuklasi Amekira ve yine kuklalari Birlesmis milletler den kararname cikartacaklar. Bes daimi uyeden ucu evet, Rusya ve Cin cekimser oyla kararname cikartirlar.

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Haber YorumlarıMr Camel:

İran hakkında bankalar ilgili türkiyedeki gibi kredi kartı kredi olayları yok adamların bankamatık kartı kendi ödeme sistemleri pos makinesi var sokaklarda sakız ı bile pos makinesi ile satarlar market ürünlerinde etiket fıyatı ambalajın üzerinde yazarlar aylık 7500 tl 10000 tl tutarlarla geçinirler calışırlar

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Saldır. Aport. Terör örgütü ise hemen saldırı hakkı doğurmuş kendinize. Sahibiniz saldır emri mi verdi?

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