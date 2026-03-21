İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla tırmanan savaşta yeni ve sert bir aşamaya giriliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, İsrail'den gelen son açıklamalar çatışmaların daha da şiddetleneceğine işaret etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, askeri yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısında bu hafta İran'a yönelik saldırıların "önemli ölçüde yoğunlaşacağını" açıkladı. Katz'ın ifadeleri, sahadaki operasyonların genişletileceği ve daha agresif bir stratejinin devreye alınacağı şeklinde yorumlandı.

"KOMUTANLARI ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

İsrail basınına yansıyan açıklamalarda Katz, Tel Aviv yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonları kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, " İran'daki terör rejimine karşı saldırının liderliğini sürdürmeye kararlıyız. Komutanlarını etkisiz hale getirecek, stratejik kapasitelerini ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLER TAMAMLANANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı, operasyonların nihai hedeflerine ulaşana kadar süreceğini açık şekilde dile getirdi. Katz, "İsrail'in güvenliğine ve bölgedeki ABD çıkarlarına yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar durmayacağız" dedi.

Bu açıklama, İsrail'in yalnızca savunma amaçlı değil, İran'ın askeri ve stratejik altyapısını doğrudan hedef alan kapsamlı bir operasyon yürüttüğünü ortaya koydu.

SALDIRILAR YENİ BİR EVREYE GİRİYOR

Uzmanlar, İsrail'in bu açıklamalarla birlikte savaşta "yeni bir faza" geçildiğini ilan ettiğini değerlendiriyor. Özellikle İran'ın üst düzey askeri kadrosunun hedef alınması ve kritik altyapının vurulması, çatışmanın daha derin ve yıkıcı bir hal alabileceğine işaret ediyor.

ABD'nin de İsrail'e verdiği destekle birlikte bölgedeki askeri hareketliliğin artması, savaşın yalnızca İran ile sınırlı kalmayıp daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği endişelerini güçlendiriyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİLER ARTIYOR

Çatışmaların şiddetlenmesi ihtimali, enerji hatları, deniz ticareti ve küresel piyasalar üzerinde de doğrudan baskı yaratıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki riskin artması, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, birçok ülke olası bir geniş çaplı savaşa karşı hazırlıklarını gözden geçiriyor.

İsrail'in "durmayacağız" mesajı, diplomatik çözüm ihtimalinin giderek zayıfladığına işaret ederken, önümüzdeki günlerde bölgede çok daha sert ve yoğun çatışmaların yaşanabileceği değerlendiriliyor.