İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor

İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

LİMANDAKİ YAKIT DEPOLARINI VURDULAR

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

SALDIRIYI İSRAİL YAPTI

Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi. İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

HUSİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti. Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.