Üye Girişi
Haberler

İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda güçlü patlamalar meydana geldi. Bölgeden yükselen alevler ise kameraya yansıdı.

İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

LİMANDAKİ YAKIT DEPOLARINI VURDULAR

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor

SALDIRIYI İSRAİL YAPTI

Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi. İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

HUSİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti. Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor

NE OLMUŞTU?

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

Kaynak: AA / Abdullah Aydemir - Dünya

Tel Aviv İsrail Yemen İran Savaş ve Çatışma Politika Dünya Haberler

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

 Plajda taciz dayağı! 50 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler

Plajda taciz dayağı! 50 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler

Bakmadan Geçme

Grazer Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Grazer BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Grazer Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Grazer Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! En-Nesyri için 48 saat bitiyor! En-Nesyri kararını verdi mi, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transferde son durum Beşiktaş Grazer maçı CANLI izle! (HD) 20 Temmuz Beşiktaş Grazer maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! BEŞİKTAŞ-GRAZER TV8.5 CANLI 4K İZLE! 21 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Beşiktaş Grazer maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Grazer maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-GRAZER) EXXEN spor canlı izle! 20 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Beşiktaş Grazer maçı hangi kanalda? BJK Grazer maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 20-21 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 20-21 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane 20-21 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bornova 20-21 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 20-21 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Pozantı, Yumurtalık, Feke 20-21 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Ereğli, Beyşehir 20-21 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi!
Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki

Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
500

Yorumlar (5)

Alp null:

Suudi arabistan üstünden geçip gelip yemeni vuruyor ortak karar sular sözde kızıldenizden savaş uçakları uçuruyor ve bu sularda pay hakkına sahip devletlerden kimsede ses çıkarmıyor çok ilginç uyan müslüman kardeşlerini vuruyorlar sen neyi izliyorsun sıra sana gelmesini mi?!

11
1
yanıtYanıtla
VEFA:

Arap kardeşleri uyuyor numarası yaparken bize düşmez. Hem dostumuz Biden ve Trump'a da ayıp etmeyelim şimdi!...

yanıt1
yanıt1
Savas Ozturk:

İyi bari altın yükselecek ;)

2
9
yanıtYanıtla
VEFA:

Terör nerede olursa olsun bulunup, başı ezilmelidir!...

1
0
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Konum at o zaman

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title