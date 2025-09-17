Haberler

Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
İsrail, Suriye'ye Golan çevresinde tampon bölgeyi genişletme ve uçuşa yasak bölge ilanı içeren güvenlik anlaşması önerdi. Şam henüz yanıt vermedi; teklif bugün Londra'da görüşülecek. İsrail, şartlar kabul edilirse bazı bölgelerden çekilmeyi vadediyor.

İsrail yönetiminin, Suriye ile işgal altındaki bölgelerde güvenlik dengelerini yeniden şekillendirmeye yönelik kapsamlı bir öneri sunduğu öne sürüldü. Amerikan Axios haber sitesinin iddiasına göre, birkaç hafta önce Şam'a iletilen taslak anlaşmada tampon bölgenin genişletilmesi, uçuşa yasak bölge ilanı ve ağır silahların sınırlanması gibi maddeler yer aldı. Suriye'nin henüz yanıt vermediği belirtilirken, Şam yönetiminin karşı bir öneri hazırlığında olduğu aktarıldı.

LONDRA'DA GÖRÜŞME BEKLENİYOR

İddiaya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Tel Aviv'in sunduğu öneriyi görüşmek için bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da hazır bulunacağı kaydedildi.

TAMPON BÖLGENİN GENİŞLETİLMESİ TEKLİFİ

Haberde, Tel Aviv'in önerisinde Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında bulunan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesinin istendiği öne sürüldü. Buna göre, bölge A, B ve C olmak üzere üç kategoriye ayrılacak ve her bölgeye konuşlandırılacak silah türleri net bir şekilde belirlenecek. Tampon bölgeye yakın alanlarda Suriye askerleri ve ağır silahların bulundurulmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri bu bölgelerde görev yapabilecek.

UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANI

Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talep ediliyor.

KADEMELİ ÇEKİLME KARŞILIĞINDA ŞARTLAR

Şartların kabul edilmesi halinde İsrail, Aralık 2024'ten bu yana işgal altında tuttuğu Suriye topraklarından, stratejik öneme sahip Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) noktası hariç kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor. Adı açıklanmayan kaynaklara göre, İsrail'in önerisindeki temel amaç Suriye üzerinden İran'a bir hava koridoru sağlamak. Bu durumun da gelecekte İran'a yönelik olası İsrail saldırılarını kolaylaştıracağı yorumları yapılıyor.

Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde

Fenerbahçe zamanındaki Benfica sözleri tekrar gündemde
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıer ak:

esad esed olmadan once israil boyle herkese saldiramiyordu. bop esbaskani sayesinde bugun toprak kazanmaya basladi. yaparsa akp yapar. 20 yildir hava kuvvetlerine tek ucak alinmazken reise 11 ucak alindi. yangin ucagi 50 milyon bunun ucagi 500 milyon. memleket almanya dan pahali ama kalite hindistan. uyanin artik

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖnce Vatan:

Şuursuz bir saplantılı bir mezhepçi daha...Esad israiln .... yaladığı için israil esadı tehdit olarak görmüyordu...Esad ypg pkk ya düşmanlık yapmayıp suriyenin kuzeyini peşkeş çalışmaya çalıştığı için israilin çıkarlarına göre hareket ediyordu...Golon tepeleri kimin zamanında vuruldu. kimin zamınında irail suriyede onlarca iranlı askeri vurdu...

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıc7nv4nh897:

hırsız ev sahibini bastırıyor

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Şara bunu yaparsa, ebediyen kaybeder. Her illerleme kesilir. Bence yanlış

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIlhan Capar:

israile güven olmaz. aklı sıra masraf etmeden çökecek oraya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Şarlatan şara büyük Ortadoğu Projesi gereği kapı köpeğidir eş başkanlar gibi siyonizme hizmet ediyor Erbakan hoca güzel bahsediyot

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
