Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

İsrail yönetiminin, Suriye ile işgal altındaki bölgelerde güvenlik dengelerini yeniden şekillendirmeye yönelik kapsamlı bir öneri sunduğu öne sürüldü. Amerikan Axios haber sitesinin iddiasına göre, birkaç hafta önce Şam'a iletilen taslak anlaşmada tampon bölgenin genişletilmesi, uçuşa yasak bölge ilanı ve ağır silahların sınırlanması gibi maddeler yer aldı. Suriye'nin henüz yanıt vermediği belirtilirken, Şam yönetiminin karşı bir öneri hazırlığında olduğu aktarıldı.

LONDRA'DA GÖRÜŞME BEKLENİYOR

İddiaya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Tel Aviv'in sunduğu öneriyi görüşmek için bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da hazır bulunacağı kaydedildi.

TAMPON BÖLGENİN GENİŞLETİLMESİ TEKLİFİ

Haberde, Tel Aviv'in önerisinde Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında bulunan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesinin istendiği öne sürüldü. Buna göre, bölge A, B ve C olmak üzere üç kategoriye ayrılacak ve her bölgeye konuşlandırılacak silah türleri net bir şekilde belirlenecek. Tampon bölgeye yakın alanlarda Suriye askerleri ve ağır silahların bulundurulmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri bu bölgelerde görev yapabilecek.

UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANI

Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talep ediliyor.

KADEMELİ ÇEKİLME KARŞILIĞINDA ŞARTLAR

Şartların kabul edilmesi halinde İsrail, Aralık 2024'ten bu yana işgal altında tuttuğu Suriye topraklarından, stratejik öneme sahip Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) noktası hariç kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor. Adı açıklanmayan kaynaklara göre, İsrail'in önerisindeki temel amaç Suriye üzerinden İran'a bir hava koridoru sağlamak. Bu durumun da gelecekte İran'a yönelik olası İsrail saldırılarını kolaylaştıracağı yorumları yapılıyor.