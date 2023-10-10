İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek

Cumartesi günü İsrail'e sürpriz bir saldırı gerçekleştiren Hamas'ın üst düzey isimleri ile ilgili tansiyonu yükseltecek bir hamle geliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı operasyon sonrasında İsrail'in de misillemeyle karşılık vermesi sonucunda bölgede ölü ve yaralı sayısı her dakika artıyor.

Resmi verilere göre bölgede meydana gelen çatışma ve askeri operasyonlar sonucunda 1000'den fazla insan yaşamını yitirirken, çok sayıda İsraillinin de kaçırıldığı belirtildi. İntikam yemini eden İsrail yönetiminin ise bir suikast listesi hazırladığı ve Hamas'ın üst düzey isimlerini öldürmek için harekete geçeceği duyuruldu.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde "İsrail'in 11 Eylül'ü" olarak anılan saldırıların ardından İsrail ölüm mangalarının harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. İsrail ölüm mangalarının hedefinde ise dört üst düzey isim bulunuyor.

İsrailli yetkililer dün, "Batı, IŞİD'le nasıl mücadele ediyorsa biz de Hamas'a karşı öyle hareket edeceğiz. Bu da onların liderlerini ve savaşçılarını yok ederek gerçekleştirilecektir. Fakat uluslararası ve diplomatik yaptırımlar da olacaktır" demişti.

İsrail'in Gazze dışındaki hedefleri için harekete geçtiği ve Hamas'ın üst düzey isimlerinin farklı ülkelerde olduğu da aktarıldı. Son yıllarda Katar'da yaşayan Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin İsrail'in hedefinde olduğu öğrenildi. Kaynaklar, Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'nın dışında yaşadığını söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Haniye, operasyonun adının "Aksa Tufanı" olduğunu duyurmuş ve, "Topraklarımızı özgürleştirme ve esirlerimizi kurtarma mücadelemiz devam edecektir" demişti. Haniye ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'te de operasyonların devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Öte yandan İsrail ölüm mangalarının bir diğer hedefinin de Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar olduğu öğrenildi. İsrail ordusundan Tuğamiral Daniel Hagari, "Yahya Sinvar bu saldırının kumandanıdır ve o ölü bir adamdır" demişti. Sinvar, Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ismi olarak tanınıyordu.

ÜÇÜNCÜ İSİM "MİSAFİR"

İsrail ölüm mangalarının hedefindeki üçüncü ismin ise, "saldırıların arkasındaki beyin" olarak tanınan Muhammed Deif olduğu aktarıldı. Hamas'ın askeri kanadının başında yer alan Deif'in saldırı stratejisini geliştirdiği de belirtildi.

İsrail istihbaratından kaçmak için Gazze'deki sivillerin evlerinde konaklayan ve her gece başka bir yerde kaldığı için "Misafir" lakabıyla anılan Deif'in yıllar önce bir saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarıldığı da iddia edilmişti. Deif'in bir kolunun ve bir bacağının ampute edildiği de istihbarat raporlarında yer alıyor.

İsrail'in öldürmek için harekete geçeceği bir diğer ismin ise İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Obeida olduğu iddia edildi… İngiliz Telegraph gazetesi, Obeida'nın İsrail'in suikast listesinde üst sıralarda olduğunu yazdı.