İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
İsrail, Suriye güçlerinin Dürzi bölgesinden çekilmemesini bahane ederek Şam'a saldırılar düzenlemeye başladı. Bu saldırılarında Suriye Genelkurmay Başkanlığı hedef alınırken binanın vurulma anı kameralara yansıdı.
İsrail, Suriye başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay çevresine bomba yağdırdı.
Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve Suriye Genelkurmay Başkanlığı hedef aldı. Son yapılan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
BİNANIN VURULMA ANI KAMERADA
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın doğusunda Emevi Meydanı'ndaki Genelkurmay Başkanlığı binasına yapılan saldırı anları kameralara yansıdı.