İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'de ise sirenlerin çaldığı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ülkesinin İran'a yönelik "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Saldırıların iki dalga halinde gerçekleştirildiği belirtilirken, ABD'nin de operasyona katıldığı öne sürüldü.

OPERASYONLARDA ABD UÇAKLARI DA YER ALIYOR

Al Jazeera ve CNN, ABD'nin saldırılara katıldığını aktarırken, The New York Times onlarca ABD uçağının İran'daki operasyonlarda yer aldığını yazdı. ABD yönetimi de saldırı başlatıldığını resmen duyurdu.

İSRAİL KANALI: ORTAK SALDIRI

İsrail'in 12. Kanalı, operasyonun "ABD-İsrail ortak saldırısı" olduğunu ileri sürdü. İsrail'in ABD ile 4 günlük ortak bir saldırı planı yaptığı iddia edildi.

ÇOK SAYIDA NOKTA HEDEF ALINDI

Yerel kaynaklara göre saldırılar İran genelinde iki dalga halinde gerçekleşti ve yaklaşık 30 hedef vuruldu. Tahran başta olmak üzere Kum, Hürremabad, İsfahan, Çitgar ve Tebriz gibi birçok şehirde patlamalar yaşandığı bildirildi. Tahran Üniversitesi'nin bulunduğu sokak ile Jomhouri İslam Caddesi'nin hedef alındığı, Mehrabad Havalimanı'nın da vurulduğu aktarıldı. İsfahan'daki nükleer tesisin hedef alındığı iddia edildi ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Bombardıman sürerken İran'a yönelik siber saldırılar da gerçekleştiği, resmi haber ajanslarının hedef alındığı öne sürüldü.

İRAN'DAN "EZİCİ YANIT" MESAJI

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, İran'ın karşılık vermeye hazırlandığını ve yanıtlarının "ezici olacağını" söyledi. İran savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

İran sosyal medyasında yer alan iddialarda, hava saldırılarının üst düzey yönetimi hedef aldığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hedef alındığı iddia edilirken, resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'a dayandırılan haberlere göre Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney güvenli bir bölgeye götürüldü. Bölgede gerilim hızla tırmanırken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.