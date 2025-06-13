İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İran'ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri komutanları hedef alındı.

ALTI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi veFereydoun Abbasi olarak açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri

20 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in İran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldü.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade