İsrail'in saldırıları Batı Şeria'ya taşındı! 18 Filistinliyi daha öldürüp 2 evi patlayıcılarla yıktılar

İsrail 35 gündür Gazze'de katliam yaparken Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin saldırıları Batı Şeria'ya taşıdığını söyledi. İsrail polisi bölgede 18 kişiyi daha öldürürken, tutuklu 2 Filistinlinin evi ise patlayıcılarla yıkıldı.

Filistin yönetimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardımana tutan İsrail'in, saldırıları Batı Şeria'ya taşıdığını belirtti. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail polisi tarafından 18 kişi daha öldürülürken, İsrail polisi tutuklu 2 Filistinlinin evini de patlayıcılarla yıktı.

BATI ŞERİA'DA 18 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçlerinin, önceki geceden bu yana 14'ü Cenin'de olmak üzere Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 18 kişiyi birden öldürmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından yazılı açıklama yapıldı. Filistin haber ajansı WAFA'dan verilen açıklamada, Ebu Rudeyne, "İsrail hükümeti, Gazze'de ve Kudüs dahil Batı Şeria'da halkımıza yönelik kapsamlı savaşının dozunu artırıyor." ifadesini kullandı.

"KAPSAMLI SALDIRI BATI ŞERİA'YA TAŞINDI"

Ebu Rudeyne, "İsrail, Gazze'de Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırısını Batı Şeria'ya taşıdı ve onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı. İsrail bu kapsamlı savaşında daha çok Filistinliyi öldürmeyi, tehcir etmeyi ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

NABLUS'TA 1 GENCİ ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 9'unu yaraladı. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 21 yaşındaki Filistinli Leys Muhammed Nasasira hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Haberde ayrıca Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 182'e yükseldiğini kaydedildi.

2 FİLİSTİNLİNİN EVİNİ PATLATTILAR

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesine çok sayıda askerle baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı. İsrail güçlerinden teknik bir grup da Filistinli tutuklular Muhammed eş-Şentir ve Sakr eş-Şentir'in Dura'daki evlerine patlayıcı yerleştirdi. Aynı binanın birinci ve ikinci katlarında yer alan dairelerin duvarları patlayıcılarla yıkıldı.

Buna tepki gösteren belde sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanırken Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi. İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 812 oldu, 26 bin 905 kişi de yaralandı.