İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
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İran hükümeti, İsrail'in İranlı bilim insanlarına ve üst düzey komutanlara düzenlediği suikast saldırılarında cep telefonu takibi gerçekleştirdiğini belirterek halka WhatsApp, Telegram ve benzeri konum tabanlı uygulamaları kullanmaktan kaçınması uyarısında bulundu.

İran hükümeti, vatandaşlarına siber güvenlik uyarısı verdi.

"KONUM TABANLI MOBİL UYGULAMALARI KULLANMAYIN"

İranlı yetkililerin, devlet kanalı İran Radyo Televizyon Kurumu'na (İRİB) yaptığı açıklamada, İran halkına WhatsApp, Telegram ve benzeri konum tabanlı uygulamaları kullanmaktan kaçınması uyarısında bulundu. İran hükümeti, uygulamaların savaş koşullarında kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtirken, vatandaşların yer değiştirmeden önce cep telefonlarını kapatmalarını istedi.

İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

"BİLİM İNSANLARINA VE ÜST DÜZEY KOMUTANLARASALDIRILARDA CEP TELEFONU TAKİBİ KULLANILDI"

İsrail'in İranlı bilim insanlarına ve üst düzey komutanlara düzenlediği suikast saldırılarında cep telefonu takibi gerçekleştirdiği belirtilerek, "İnsanlar cep telefonlarını hassas yerlere götürmekten kaçınmalıdır. Özellikle de hassas kuruluşların çalışanları, güvenli telekomünikasyon hatları kullanmalı ve güvensiz yazılımları kullanmaktan kaçınmalı" dedi.

"İSRAİL GENİŞ ÇAPLI BİR SİBER SAVAŞ BAŞLATTI"

İran'ın Siber Güvenlik Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın dijital altyapısına karşı geniş çaplı bir siber saldırı başlatarak, İran halkına sunulan çevrimiçi hizmetleri aksatmayı hedeflediğini aktardı. Siber Güvenlik Komutanlığı, İsrail'in "siber savaşına" karşı önlemlerin alınmış olduğunu ve saldırıların çoğunun başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı. Komutanlık, önlemlerin İsrail'in "siber katmanlara nüfuz etmesini ve altyapıyı siber ve askeri operasyonlar yürütmek için kullanmaya devam etmesini engellemek" için alındığını belirtti.

İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İRAN'IN EN BÜYÜK BANKASI SİBER SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

İran'ın en büyük bankası olan Bank Sepah, bugün erken saatlerde siber saldırıların hedefi olmuştu. İsrail ile bağlantılı bir bilgisayar korsancılığı örgütü saldırının sorumluluğunu üstlenerek, "Bank Sepah'ın bütün verilerini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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