İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, işgal altındaki Gazze'de insanlık dışı saldırıları devam ediyor. Öğle saatlerinde Han Yunus kentine hava saldırısı düzenleyip 17 kişiyi öldüren İsrail ordusu, Gazze'deki bir BM okulu ve benzin istasyonunu da vurdu.

Gazze'ye aylardır bomba üstüne bomba yağdıran ve on binlerce sivili katleden İsrail ordusu bir kanlı saldırı daha gerçekleştirdi.

HAN YUNUS'TA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSU, BM OKULU VE BENZİNLİĞİ VURDU

Eli kanlı İsrail ordusu, Han Yunus'taki alçak saldırısının ardından Gazze'nin farklı bölgesindeki bir BM okulu ve akaryakıt istasyonunu da vurdu. Saldırıda 23 kişi hayatını kaybederken çok sayıda Filistinli sivil de yaralandı. Gün içindeki iki saldırıda toplamda 40 kişi hayatını kaybetti.

"GÜVENLİ" DEDİKLERİ BÖLGEDE KATLİAM YAPMIŞLARDI

Öte yandan İsrail, geçtiğimiz günlerde "güvenli" olarak duyurduğu Gazze'nin Mevasi bölgesine saldırı düzenlemişti. Saldırıda 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 40 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 575 Filistinli hayatını kaybetti.

682 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.