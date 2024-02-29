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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail bölgeyi adeta kan gölüne çevirdi. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bugün itibarıyla 30 bini, yaralıların sayısı da 70 bini aştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarla ilgili kan donduran bilgiyi paylaştı. İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını kaydeden bakanlık, yaralı sayısının da 70 bini aştığı bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

ULUSLARARASI KURULUŞLARA "HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Arabulucular İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, yardım kuruluşları ise Gazze'nin kuzeyi için "kıtlık alarmı" vermeyi sürdürüyor. Gazze'deki Şifa hastanesinde "yetersiz beslenme, susuzluk ve yaygın kıtlık nedeniyle" çocukların öldüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, bu ölümlerin daha fazla yaşanmaması için uluslararası kuruluşlara "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

USAID BAŞKANI POWER: İNSANİ YARDIM ARTIRILMALI

Gazze'deki kötüleşen koşullara atıfta bulunan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power da İsrail'in "hayati derecede ihtiyaç duyulan insani yardımın dramatik bir şekilde artırılabilmesi" için daha fazla geçiş açması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

"BU BİR ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Power, sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir videoda, "Bu bir ölüm kalım meselesi" dedi. Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden arabulucular, İsrail'in saldırılara, altı haftalık bir ara vermesini istiyor. Müzakereciler, ateşkesin, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın başlangıcına kadar hayata geçebileceğini umuyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

ÖLENLERİN SAYISI 30 BİNİ , YARALI SAYISI İSE 70 BİNİ AŞTI

Arabulucuların ateşkes çağrıları ve çabalarına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sonlanmış değil. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını aralıksız devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aşarken, yaralıların sayısı da 70 binden fazla olarak açıklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

albatros :

saldırının başladığı günden beri de ulaştırma bakanlığının açıkladığına göre 750 gemi türkiyeden israile gitti. ayrıca israil tarım bakanlığının açıkladığına göre şuan türkiye meyve ve sebze tedarik ettikleri ülkelerin 1.sırasında. kola döken ve cafe basanlar bunu da bilsinler...

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Goethegitme:

En önemli silah BOYKOT!!!

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Anonim:

Tüh

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VATANSEVER:

Hamas'ın konser alanı basıp sivil insanları katletmesinin bedeli ağır oldu maalesef. Olan suçsuz günahsız Filistin halkına oldu. Allah rahmet eylesin.

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o. kara:

İsrail'in cehennemde ateşi bol olsun...

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haksız mıyım:

israil kahrolsun elbette. ama bilerek gazze üzerinden iktidarı kendi seçmeniyle düşman etmek istiyorlar. türkiyenin 2023 yıllık ihracatı 250 milyar dolar seviyesinde. ve israille yapılan ihracat 1 milyar dolar bile değil. yani 250 de biri bile değil. israil bayrağı paylaşırken, bir yandan da türkiye neden israille ticareti kesmiyor diyen sinsilere kanmıyorum

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