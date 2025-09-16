Haberler

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler
Güncelleme:
İsrail, Gazze'yi işgal amacıyla kara harekatı başlattı. Kentte gece boyunca yoğun bombardıman sesleri yükselirken, şiddetli patlamalar nedeniyle adeta gece gündüze döndü.

İsrail, Gazze'ye yönelik kara harekâtını resmen başlattı. Operasyona ilişkin ilk görüntüler gece boyunca bölgeden servis edildi. Görüntülerde Gazze'nin farklı noktalarının yoğun bombardıman altında kaldığı görüldü.

GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ

Gazze'de şiddetli patlamalar kenti sarsarken, art arda düzenlenen hava saldırıları nedeniyle gece adeta gündüze döndü.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Havadan ve karadan başlatılan saldırılarda çok sayıda bina yıkılırken şimdiye kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sayının daha da artabileceği ifade ediliyor.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler

KATZ: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada "Gazze yanıyor. İsrail ordusu, terör altyapısına demir yumrukla darbe indiriyor ve askerlerimiz, rehinelerin kurtarılması ile Hamas'ın bertaraf edilmesi için gerekli koşulları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar gevşemeyecek, geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler

İŞGAL PLANI ONAYLANMIŞTI

Öte yandan, İsrail hükümeti daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli işgalini öngören planı onaylamıştı. Son harekâtla birlikte planın fiilen devreye sokulduğu değerlendiriliyor.

Abdullah Karlıdağ
