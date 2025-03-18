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İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi

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Ateşkesi bozup gece yarısı yeniden Gazze'ye saldırmaya başlayan İsrail ordusu sınıra yığınak yapmaya başladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey sınır hattına yakın bölgelere tank ve askeri araç hareketliliği kameralara yansıdı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nin kuzey sınır hattına yakın bölgelerde İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçların hareketliliği görüntülendi.

GAZZE'DE 400'ÜN ÜZERİNDE CAN KAYBI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İSRAİL ORDUSU SINIRA YIĞINAK YAPIYOR

İsrail katliama devam ederken bölgeden korkutan görüntüler geldi. İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçlar Gazze Şeridi'nin kuzey sınır hattına yakın bölgelere hareket etti.

HAMAS: İSRAİL VERDİĞİ SÖZLERE UYMADI

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

"TAM BİR ALDATMACA"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti. İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

ERDOĞAN: GAZZE'DE SOYKIRIM POLİTİKASINA 'DUR' DENMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail'in saldırıları kabul edilemez. Gazze'de soykırım politikasına 'Dur' denmeli" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUMAKTADIR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi. "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSahin Sahin :

israil saldirsin Tayyip izlesin. Sonrada Televizyona cikip Eyyyyyyyyyy israil desin. Yemezler Patron. Artik millet uyandi

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Gazzede hamas suriyede şara lubnanda hizbullah bizde akp içi boşaltılmış chp hukumeti hepiniz piyonsunuz hepiniz abd israil ikilisine hizmet ediyorsunuz yaptiklarinizdan tutun soylediginiz atesli sozlere kadar hepsi ilgili yerlere hizmet icin israili yenilmez gostermek bilgedeki halklari yok saymak icin yahu siz halkinizi dusunseniz 14 bin 600 tl emekli ması 22 bin tl calisan maasina halkinizi mahkum edip ortaxoguculuk oynayip halkin kqynaklarini abd israil cikarina oralara harcamazsiniz

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

denmeli yapmali kınanmali aman Trump kızmasın aman

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ey halk akp abd ve israilin yiktigi suriyeyi sana fatura ediyor hukumetiniz bunu kazanc olarak colani ile birlikte sana yediriyor bunu anlamak zormu olup biteni gormek icin hukumetten itiraf mi bekliyorsunuz colaniyi lider diye kakaladiklarini onunda gidip suriye pkk si esit lider gibi anlaşma yaptiginida mi gormuyorsunuz pkk yi devlet yapmak icin bizden 1 yil zaman calmak gerekiyordu sizi kuyruklu yalanlarla kandirip bu zamani caldilar görürsünüz yakinda olacaklari

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Abd israil bolge halklarina ele geçirdigi hukukmetler marifeti ile yakip yiktiklari sehirlerin masrafini odetiyor sizin oy verdikleriniz abd israile bu sekilde cebinizdeki paralari bolgelere harcayarak hizmet ediyor bunu gormeyecekkadar zaallimisiniz suriyedeki yikimi bize tamir ettiriyorlar humumetiniz de heemn tamam diyor marifetmis gibi halka bunu kazanc diyenyutturuyor birisi de cikip bu ihanete utiraz bile etmiyor bununla kalsa iyi basimiza colani ile ordukleri corabi anlarsiniz

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Brii yazmis biz neden filistine silah yardimi yapmiyoruz diye sen daha ne filsitini tanimissin nede israili ne cografya bilgin var nede kimin ne oldugndan haberin var gidip silah yardimi yapabiliriz zannediyor gazze nin filistinin nerede ne durumda bir toprak parcasi oldugundan haberi bile yok biz bunlarami anlatacagiz egriyi dogruyu

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ey halk hamas dediginiz israil piyonudur isini cok iyi yapar eger oyle olmasa idi bir avuc toprak icinde israil gibi bir guc yıkılmadık tek bir ev birakmazken hamas uyelerini sag komazdı gazzeyi ceheneme ceviren israil ile esir takasi anlasmasi yapti diye zafer kazanmis gibi calip oynayan hamas degil mi halkini katlettirip saglari surgune tabi tutturan hamas akli degil mi kim kime hizmet ediyor farketmek cok mu zor sen sana tatlı yalanlar anlatan yoneticilerini farkettin mi ki bunu farkedesin

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

israil askeri nerede ne yapıyor en iyi biz takip ediyoruz. takip te üstümüze yok

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Daha dün dostu Tramp ile görüştü

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Haber Yorumlarısinan ay:

Üç maymunu oynayan reisi indirmek için gel genel seçim

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