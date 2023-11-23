İsrail geçici ateşkese saatler kala BM'ye ait okulu vurdu: 27 ölü, 93 yaralı

İsrail ve Hamas arasında rehine takası anlaşması kapsamında yarın saat 8'de başlayacak 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasına saatler kala İsrail katliamlarına devam ediyor. İsrail bu kez Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin güvenliği diye sığındığı BM'ye ait bir okulu vurdu. Saldırıda, 27 kişi hayatını kaybettiği, 93 kişi de yaralandı. Öte yandan 48 gündür yoğun saldırı altında tutulan Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 14 bin 854'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği saldırıda, 27 kişi hayatını kaybettiği, 93 kişi de yaralandı.

ATEŞKESE SAATLER KALA OKULU HEDEF ALDILAR

İsrail güçlerinin, yarın başlaması beklenen 4 günlük insan ara öncesi bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlileri sığındığı okulu hedef aldı.

27 ÖLÜ, 93 YARALI

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı. Haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ATEŞKES SABAH 8'DE BAŞLIYOR

Katar, ateşkesin yarın Türkiye saati ile 08.00'de başlayacağını açıkladı. Açıklamada, "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak" ifadelerine yer verildi.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

Saldırılarda yüzde 75'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı. İsrail, Gazze'de Filistinli ailelere karşı 1400'den fazla katliam gerçekleştirdi. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda.