İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına Irak'ta protesto

- Bağdat'ta İsrail protestosuna polis müdahalesi

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

ERBİL - İsrail'in Gazze'deki hastaneye gerçekleştirdiği saldırının ardından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen protestoya polis müdahale etti. Irak hükümeti, saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.

İsrail'in Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle birçok ülkede İsrail karşıtı protestolar düzenlendi. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda dün akşam saatlerinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD'yi protesto etti. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen ve polisin müdahale ettiği protestolarda göstericiler "İsrail'e hayır" ve "ABD'ye hayır" sloganları attı. Protestocuların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yürümesini engellemek için korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü, güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

Yas ilan edildi

Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu katliamda hayatını kaybeden en az 500 Filistinli için ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği belirtildi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani de ülkedeki devlet kurumlarında ve okullarda bu sabah saygı duruşu yapılması talimatı verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi saldırıyı sert bir dille kınadı. IKBY Sözcüsü Peşeva Havrami yaptığı açıklamada, savaşın ve askeri operasyonların sorunları çözmeyeceğini belirterek, sivillerin korunması için uluslararası toplum tarafından daha fazla çaba gösterilmesini istedi.