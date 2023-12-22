İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI NOKTALARI BOMBALIYORLAR

İsrail güçleri dün akşam da havadan ve karadan, Gazze Şeridi'ndeki Cibalya Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus kentlerinin de aralarında olduğu birçok sivil yerleşim alanını bombaladı. AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında anne ve 5 kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda da biri çocuk en az 3 kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu. Filistin Kızılayı, Cibalya kenti en-Nezle bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının varlığına ilişkin onlarca çağrı aldığını ancak hiçbir ambulans veya kurtarma ekibinin onlara ulaşamadığını söyledi.

RİMAL MAHALLESİNİ HAVAYA UÇURDULAR

İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'nde hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgenin neredeyse tamamını bombalayarak yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı. Saldırılar nedeniyle bölgedeki binaların neredeyse tamamının yıkıldığı, patlama seslerinin yanı sıra bölgeden siyah dumanlar yükseldiği ifade edildi. Saldırının düzenlendiği "Filistin Camisi Meydanı" adıyla bilinen bölgede, hükümete ve Hamas'a ait kurumlar, onlarca bina ve yüzlerce konut yer alıyordu.

CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 320 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

7 GÜNLÜK İNSANİ ARADA ESİR TAKASI YAPILMIŞTI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.