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İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

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İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

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İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girerken detayları ABD Başkanı Joe Biden duyurdu. Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirten Biden İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini belirtti. Öte yandan iddiaya göre, ABD, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan ve antlaşma metninde olmayan bir taahhüdde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Biden, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirtti. Antlaşmanın, söz konusu bölgeden Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesini öngördüğünü kaydeden Biden, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini söyledi.

ABD VE FRANSA ANTLAŞMA KONUSUNDA DESTEK VERECEK

Biden, bu süreçte Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını da kaydederek, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sayesinde anlaşmaya varıldığını vurguladı. Başkan Biden ayrıca, ABD ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası koalisyonun ateşkes antlaşmasının uygulanması konusunda destek vereceğini belirtti.

10 BİN LÜBNAN ASKERİ KONUŞLANDIRILACAK

Biden, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Lübnanlılar ile İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmesinin sağlanacağını da dile getirdi. Ateşkesin yürürlüğe gireceğinin açıklanmasından önce basına yansıyan iddialara göre, İsrail ordusunun ve Hizbullah'ın çekildiği İsrail-Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeye 5 bin ila 10 bin kadar Lübnan askeri konuşlandırılacak.

ANTLAŞMA METNİNDE OLMAYAN TAAHHÜT

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek. Öte yandan basında yer alan diğer bir iddiaya göre, "ABD, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan ve antlaşma metninde olmayan bir taahhüde bulundu."

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhıskalı Türk:

Salak Lübnan. İsrail’e yem oldu. Aylarca bombalandı Sonra dedilerki bak burada bizim sözümüz geçerli Ve anlaşmada İsrail üstün tutuldu

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