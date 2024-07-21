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İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

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Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail, Yemen'e ilk kez doğrudan bir saldırı gerçekleştirdi. Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenleyen İsrail 3 kişiyi öldürüp 87 kişi de yaraladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in bu kanlı saldırısına karşılık verileceğini duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na hava saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırının Husilerin geçtiğimiz aylarda İsrail'i hedef alan saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini duyurdu. Yemen ordusu ise İsrail'e yanıt verileceğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden hava saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri uçakları Yemen'deki Husi terör rejimine ait hedefleri vurdu. Filomuzun tamamı sağ salim geri dönmüştür. Saldırı, Husilerin son aylarda İsrail'e karşı yüzlerce hava tehdidinde bulundukları terör saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılardan biri, anısı kutsanan İsrail vatandaşı Yevgeni Perder'in ölümüne ve diğer birkaç vatandaşın yaralanmasına neden olmuştur. Hava Kuvvetleri uçakları 1800 kilometreden fazla bir mesafeden operasyonel saldırıya geçti ve Yemen'deki Hudeyde liman bölgesindeki hedeflere saldırdı. Hudeyde liman bölgesi, İran'dan Husi terör rejimine silah sevkiyatı için bir ikmal yolu olarak kullanılmakta ve rejim için önemli bir ekonomik kaynak teşkil etmektedir" denildi.

İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

SAREE: SALDIRILARA KARŞILIK VERİLECEK

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail, Hudeyde Valiliğine karşı acımasız bir saldırı başlattı ve kıyı kenti Hudeyde'ye elektrik sağlayan elektrik santralini çeşitli saldırılarla hedef aldı. Ayrıca sivil hedefler olan Hudeyde limanını ve yakıt tanklarını da hedef almıştır. Yemen Silahlı Kuvvetleri bu bariz saldırıya karşılık vereceklerini ve Yüce Allah'ın yardımıyla İsrail düşmanının hayati hedeflerini vurmakta tereddüt etmeyeceklerini teyit eder" dedi. Yemen medyası, hava saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

HAGARİ: BU SALDIRI GEREKLİYDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlenen saldırının 'gerekli' olduğunu belirterek, "İsrail'in gerekli ve orantılı saldırıları, İsrail topraklarına yönelik 9 aydır devam eden hava saldırılarının ardından Husilerin terör saldırılarını durdurmak ve püskürtmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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Yorumlar (6)

Savas Ozturk:

İsrail’e karşılık vermenin sonucu kötü olabilir

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Güven önemlş:

sonun yaklaştı israel

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Savas Ozturk:

:D peki

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VEFA:

Adamlar aylardır cennete gitmek için hem İsrail'e hem de Kızıl Deniz'den her geçen her ülkenin gemisine saldırıp, hasar verip duruyor.Ne yapalım. Gitsinler o zaman!

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Yasef Behar:

Türkiye’de ki gazete yazarlarına ne demeli. Sanki israel havadan sudan sebeblerle sardırmış gibi yazıyor kardeşim iki gün önce saldırıya uğradılar vatandaşlarından ölen oldu Buda misillemesi

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VEFA:

Çifte standart tabi. Şöyle bir bizim terör örgütleri ile mücadelemizi düşünüp, empati yapan yok. Terörün her yerde başını vura vura ezmek İsrail'in de HAKKIDIR!..

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