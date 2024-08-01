İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail ordusu, savunma teşkilatının son iki haftadır hava saldırısının Deif'i öldürdüğünden emin olduğunu; ancak Deif'in ölümünü kesin olarak teyit eden ek istihbaratı ancak son saatlerde aldıklarını söyledi.

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