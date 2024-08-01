İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de dün Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.
İsrail ordusu, savunma teşkilatının son iki haftadır hava saldırısının Deif'i öldürdüğünden emin olduğunu; ancak Deif'in ölümünü kesin olarak teyit eden ek istihbaratı ancak son saatlerde aldıklarını söyledi.
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