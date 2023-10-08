İsrail-Hamas geriliminde bilanço artıyor! Hayatını kaybeden İsrailli sayısı 700'ü aşarken, İsrail'in karşı saldırılarında 370 Filistinli can verdi

Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail de karşı saldırılarına başladı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 370 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 200 Filistinli ise yaralandı. Hamas'ın operasyonunda ölen İsrailli sayısı da 700'e yükseldi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarında 370 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını duyurdu. Hamas'ın operasyonu sonrası İsrail'de ise yaşamını yitirenlerin sayısının 700'e yükseldiği, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısının 2 bini aştığı bildirildi. Öte yandan 750 İsrailli'nin ise kayıp olduğu açıklandı.

İSRAİL ORDUSU ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Hamas'ın operasyonun ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler İsrail ordusu tarafından vurulurken ülkede "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak." ifadesi de kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın operasyonuna karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlattı. Ülkede OHAL ilan edilirken okullar da tatil edildi.

SAVAŞ İLAN ETTİLER

İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti. İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.

KAYIP İSRAİLLİLERİN BULUNMASI İÇİN EMEKLİ GENERAL ATANDI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, emekli general Gal Hirsch'i Gazze Şeridi ve çevresindeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atadığı bildirildi. Başbakan Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, emekli general Hirsch'in esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca bu konuda tüm bakanlıkların Hirsch'in talimatlarına tabi olacağı aktarıldı.

İSRAİL UÇAKLARI GAZZE'Yİ VURUYOR

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı. Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi. Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

GAZZE'DEKİ ULUSAL İSLAM BANKASI VURULDU

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası merkezini vurdu. Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.