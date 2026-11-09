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Burdur Doğa Tarihi Müzesi'ndeki fosil 2,5 milyon yıllık kılıç dişli kediye ait çıktı

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Burdur Doğa Tarihi Müzesi'ndeki fosil 2,5 milyon yıllık kılıç dişli kediye ait çıktı
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Burdur Doğa Tarihi Müzesi'ndeki fosilin yaklaşık 2,5 milyon yıl önce yaşamış kılıç dişli kediye ait olduğu belirlendi. Fosilin Anadolu'da tespit edilen en eksiksiz kılıç dişli kedi kalıntısı olduğu, Burdur ve Isparta'da yeni yüzey araştırmaları planlandığı belirtildi.

Burdur Doğa Tarihi Müzesi'nde muhafaza edilen ve 1989 yılında Yakaköy civarında bulunan fosilin, yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 2,5 milyon yıl öncesinde yaşamış kılıç dişli kediye (Homotherium latidens) ait olduğu belirlendi.

Müzede 2023 yılında inceleme başlatan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Yener Yavuz ve ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinlerle fosil üzerinde temizlik ve analiz çalışması gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Alper Yener Yavuz, AA muhabirine, yapılan jeolojik ve antropolojik çalışmalar neticesinde, çene yapısı büyük ölçüde bütün haldeki fosilin, Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen en eksiksiz kılıç dişli kedi kalıntısı olduğunun saptandığını söyledi.

Fosilin yaşını belirlemek için "faunal yaşlandırma" ve "jeolojik yaşlandırma" yöntemlerini uyguladıklarını belirten Yavuz, "Yaptığımız jeolojik çalışmalarla birlikte fosili yaklaşık 2,5 milyon yıla tarihlendirdik. Omuz yüksekliği yaklaşık 1 metre 20 santimetre, baştan kuyruğa uzunluğu ise 2 metre civarında. Günümüz aslanlarından biraz küçük, jaguarlardan ise büyük iri bir canlıdan bahsediyoruz." dedi.

Burdur ve Isparta'da yüzey araştırması başlatılacak

Fosilin çene ve burun yapısının türün özelliklerini kusursuz yansıttığını vurgulayan Yavuz, "Kılıç dişli kediler, dönemin besin zincirinin en tepesinde yer alırdı. Bu canlı pusu kuran değil, koşucu bir avcıdır. Diğer avcılara göre burun genişliği daha fazladır çünkü koşarken sarf ettiği eforu karşılamak için oksijeni daha hızlı alabileceği bir burun boşluğu geliştirmiştir. Türkiye'de bu zamana kadar bizim çalışmamızla birlikte bu nitelikte bilinen 4 örnek var." diye konuştu.

Fosil üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Burdur ve Isparta'da yeni yüzey araştırmaları başlatmayı planladıklarını ifade eden Yavuz, Burdur'un en eski sakinlerinin kimler olduğunu ve bölgenin geçmişini aydınlatacak yeni bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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