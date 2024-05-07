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İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

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Gazze Şeridini Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı, İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı olarak biliniyor. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam edeceğini açıkladı. İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı.

Hamas'ın Gazze'de ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından toplanan İsrail savaş kabinesi oy birliği ile Refah operasyonuna devam kararı almıştı. Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan kent gece boyunca savaş uçakları ve top atışlarıyla bombalandı.

İSRAİL ORDUSU SINIR KAPISINA KONUŞLANDI

Karadan da Refah'ı hedef alan İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi. İsrail ordusu, sınırın Filistin tarafını kontrol altına aldıklarını belirtti.

İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

REFAH KAPISI 2007'DEN BERİ MISIR KONTROLÜNDE

İsrail ile 2007 yılında gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Refah sınır kapısının kontrolü Mısır'da. Gazze'ye geçiş yapan her araç İsrail tarafından silah taşımadığından emin olunması için sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

BÖLGEDEKİ GÖÇ SÜRÜYOR

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

REFAH, SABAHA KADAR İSRAİL TARAFINDAN BOMBALANDI

İsrail Savunma Bakanlığı vurulan yerlerin Hamas hedefleri olduğu açıklaması yaptı. Beyaz Saray Refah'a saldırıyı desteklemediğini yineledi. İsrail Başbakanlığı, yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizin serbest bırakılması ve savaşın diğer hedeflerine ulaşılabilmesi için Hamas'a askeri baskı uygulamak amacıyla Refah'taki operasyonlara devam edilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

Açıklamada, Hamas'ın önerilerinin "İsrail'in taleplerini karşılamaktan uzak" olsa da kabul edilebilecek şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla İsrail'in Kahire'ye üst düzey bir heyet göndereceği de belirtildi. Savaşın başlamasının ardından sığınmacı sayısının arttığı Refah'ta 1 buçuk milyon Filistinli olduğu belirtiliyor.

İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

ABD SALDIRIYI DESTEKLEMEDİĞİNİ DUYURDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Washington'da düzenlediği basın toplantısında İsrail saldırısını desteklemediklerini duyurdu. Kirby, ABD olarak başından itibaren İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve bu pozisyonlarının bugün de geçerli olduğunu söyledi. Bu tür saldırıların bölgedeki sivillerin hayatını riske atacağını belirten Kirby, Hamas'tan rehine anlaşmasına yanıt geldiğini ve Washington'un şu anda bu yanıtı gözden geçirerek bölgedeki ortaklarıyla değerlendirdiğini ifade etti.

İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin İsrail Katar Mısır Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

kripto para:

hani hamas israili bitiriyordu hani allh yardim ediodu hani israilin guvenlik zaifiyeti vardi sonuc 50 bin can kaybi 100 bjn yarali milyonlarca evsiz egitimsiz ac insan hala hamas diyenlere anlamiyorum bana gore biri teror örgütü biri teror devleti

58
205
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adem cengiz:

Hamas, tüm bunları yapamadı diye terör örgütü oluyor, İsrail olmuyor öyle mi? Kimse illa da Hamas demiyor, yapabiliyorsan sen ol sen diyelim. Çoğunluk mazlumlardan yana tavır alıyor ve Hamas da direnişin simgesi. Neyse ki senin gibi düşünmeyen, İsrail içerisindeki yüreğinin sesini dinleyebilen Yahudilerden de direnişe selam gönderenler çıkabiliyor. 1960'larda sol fraksiyon El Fetih Hareketi ile direniş gösteriyordu, 80'lerde zulme sessiz kalınca Hamas gibi örgütler direniyor.

yanıt24
yanıt5
Hikmet Bal:

en kolayı beddua etmek kimse elini taşın altına koymuyor

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2
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Mehmet Yarba:

İşte bütün bunlar Hamasın yanlış hamlesinin İsraile verdiği bahanenin neticeleri malesef ! Yani Hamasın haklı olması yanlış hamle yapmasını gerektirmez !

27
17
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Ayhan erdem:

Her halde yalandan Bağırıyormuşuz aylardır israilele yapılmayan ticaret ve işbırlığı yokmuş bizde sanıyoruzki bir israile ilişkımız yok tersi dırt ulke gibi her şeyımız onlarla ortakmış

12
4
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Kara Murat:

Zaferle değil seferle sorumlu olduklarını bilen Hamasa selam olsun. Ölümün bir son olmadığını ebedi hayata geçiş olduğunu bilen iman ehline selam olsun. Her şeyin sonunda Allah tan başka galip yoktur.

5
1
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enka ticaret:

insanlar bir şeyi anlamıyor bu islam dünyası gerçekten geri, bir sürü yorumcu yok hamas israili devirir şunu bunu yapar, hamas orda yoktu zaten baştan beri hamas kaçtı, ölenlerin içinde hiç hamas mili,tani öldürüldü duyan varsa bütün laflarım geri hizbullah öldürüldü diyor oda lübnana bombalandığında ama bur öyle birşey yok, hamas filisitini yok etmek için israile bir koz verdi oda bunu kullanıyor, hamas yüklü bir miktardaa para aldı bir yerlerden terörist bunlar sonuçta parayı gördümü döner

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2
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