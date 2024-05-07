İsrail, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

Hamas'ın Gazze'de ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından toplanan İsrail savaş kabinesi oy birliği ile Refah operasyonuna devam kararı almıştı. Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan kent gece boyunca savaş uçakları ve top atışlarıyla bombalandı.

İSRAİL ORDUSU SINIR KAPISINA KONUŞLANDI

Karadan da Refah'ı hedef alan İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi. İsrail ordusu, sınırın Filistin tarafını kontrol altına aldıklarını belirtti.

REFAH KAPISI 2007'DEN BERİ MISIR KONTROLÜNDE

İsrail ile 2007 yılında gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Refah sınır kapısının kontrolü Mısır'da. Gazze'ye geçiş yapan her araç İsrail tarafından silah taşımadığından emin olunması için sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

BÖLGEDEKİ GÖÇ SÜRÜYOR

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

REFAH, SABAHA KADAR İSRAİL TARAFINDAN BOMBALANDI

İsrail Savunma Bakanlığı vurulan yerlerin Hamas hedefleri olduğu açıklaması yaptı. Beyaz Saray Refah'a saldırıyı desteklemediğini yineledi. İsrail Başbakanlığı, yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizin serbest bırakılması ve savaşın diğer hedeflerine ulaşılabilmesi için Hamas'a askeri baskı uygulamak amacıyla Refah'taki operasyonlara devam edilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

Açıklamada, Hamas'ın önerilerinin "İsrail'in taleplerini karşılamaktan uzak" olsa da kabul edilebilecek şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla İsrail'in Kahire'ye üst düzey bir heyet göndereceği de belirtildi. Savaşın başlamasının ardından sığınmacı sayısının arttığı Refah'ta 1 buçuk milyon Filistinli olduğu belirtiliyor.

ABD SALDIRIYI DESTEKLEMEDİĞİNİ DUYURDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Washington'da düzenlediği basın toplantısında İsrail saldırısını desteklemediklerini duyurdu. Kirby, ABD olarak başından itibaren İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve bu pozisyonlarının bugün de geçerli olduğunu söyledi. Bu tür saldırıların bölgedeki sivillerin hayatını riske atacağını belirten Kirby, Hamas'tan rehine anlaşmasına yanıt geldiğini ve Washington'un şu anda bu yanıtı gözden geçirerek bölgedeki ortaklarıyla değerlendirdiğini ifade etti.