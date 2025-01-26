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İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

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Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen çekilmeyen İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara saldırısında 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı. Anlaşmaya göre İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail'in Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında, Lübnan ordusundan askerler dahil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 83 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde "şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığı ve püskürtüldüğü" iddia edildi. Lübnan ordusu da İsrail askerlerinin saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

ATEŞKES ANLAŞMASI BUGÜN SONA ERİYOR

Ateşkes kapsamında öngörülen sürede Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında sabah saatlerinden itibaren 1'i Lübnan askeri olmak üzere 4 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

İSRAİL İHLALLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

"TAM ÇEKİLME BUGÜN TAMAMLANAMAYACAK"

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Konya, Bolu ölen TÜRK insanları. gerisi tras

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Haber YorumlarıNur Zo:

Lanetli kavim

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Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

bunlara kim dur diyecek

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Haber YorumlarıErc Krtp:

bunlar o bolgeden temizlenmedikce orta doguya gunes dogmaz

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

bu israil akıllanmaz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İsrail vurdukça birileri rahatsız oluyor anlaşılan :)

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Wow ! ! !

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

15 AYDIR Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ "OTURUP SEYREDEN" RECEP'in (Yemen'deki HUSİLER "oturup seyretmiyor", müdahale ediyorlar) DERHAL DERHAL DERHAL İSTİFASINI İSTİYORUZ....... ENFAL SURESİ'NİN 73. Ayeti'nde, Allah (c.c) Müslümanların birbirlerine YARDIM ETMELERİNİ kesin olarak emretmiştir...... "RECEP" ise 15 AYDIR oturmuş seyrediyor..... (Yemen'deki HUSİLER "oturup seyretmiyor" !!!!)....... "RECEP" DERHAL DERHAL DERHAL İSTİFA !!!.......

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