İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

KAÇANLARIN İLK TERCİHİ GÜNEY KIBRIS OLDU

İran'ın devam eden füze saldırıları İsrail'de yaşayan halkı büyük paniğe sevk ederken ülkeden kaçanların ilk tercihi ise Güney Kıbrıs oldu.

7 OKUL EVE ÇEVRİLDİ

İsrail'den kaçan yaklaşık 5 bin kişi güney Kıbrıs'a yerleşti. Otellerin, sinagogların dolması nedeniyle Rum hükümeti 5'i ilkokul 2'si lise olmak üzere 7 okulu 'eve' çevirme kararı aldı.

LARNAKA LİMANINA 120 YAT DEMİRLEDİ

Kıbrıs Rum hava sahası da günlük 500 ek sefere hizmet vermeye başladı. Hava trafik kontrolü personelinin aşırı yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi. Larnaka limanına da dün İsraillileri taşıyan 120 yat demirledi.