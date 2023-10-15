İsrail'den Hamas'ın üst düzey komutanına suikast! Operasyonun görüntülerini de paylaştılar

Gazze'ye yönelik saldırılar 9. gününde devam ederken İsrail Savunma Güçleri, bir Hamas komutanına suikast düzenlendiğini dünyaya duyurdu. Açıklamada "Kibbutz Nirim ve Nir Oz'a yapılan baskından sorumlu Hamas komutanına suikast düzenledik" ifadesine yer verildi. İsrail basını öldürülen kişinin Hamas'ın özel kuvvetler komutanı Bilal el-Kadra olduğunu yazarken, operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrail Savunma Güçleri (IDF) ablukaya alınan bölgede Hamas'ın özel kuvvetler komutanı Bilal el-Kadra'nın suikastla öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

"HAMAS KOMUTANINA SUİKAST DÜZENLEDİK"

İsrailli on binlerce asker sıfır noktasında gelecek harekat emrini beklerken İsrail'den dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi.IDF, bir Hamas komutanına suikast düzenlediğini dünyaya duyurdu. Açıklamada 'Kibbutz Nirim ve Nir Oz'a yapılan baskından sorumlu Hamas komutanına suikast düzenledik' ifadesine yer verildi.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİ BİLAL EL-KADRA

İsrail basını bu kişinin Güney Han Yunis taburundaki Noh'ba kuvvetinin (Hamas'ın özel kuvvetleri) komutanı Bilal el-Kadra olduğunu yazdı. Aynı açıklamaya göre, Zeitoon, Han Yunus ve Jabaliya'da gece boyunca düzenlenen saldırılarda diğer Hamas ve İslami Cihad militanları da öldürüldü.

"24 SAAT İÇİNDE GAZZE'NİN GÜNEYİNE GEÇİN"

Öte yandan kara harekatına hazırlanan İsrail, Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze'nin güneyine geçmesini istedi. Bunun 'yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu' düşünen BM ise iptalini istedi.

"GAZZE'DE ELEKTRİK VE SU TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE KITLAŞIYOR"

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze'deki insani durumun 'hızla devam edemez hale geldiğini' söyledi. Griffiths, "Gazze'de elektrik, su, yakıt yok ve gıda da tehlikeli bir şekilde kıtlaşıyor" derken "İsrail'in tahliye uyarısından sonra 'tıkalı, hasar görmüş yollarda güneye gitmeye çalışırlarken ailelerin bombalandıklarını' belirtti. Griffiths ayrıca "Korkarım daha kötüsünü göreceğiz. İnsanlık sınıfta kalıyor" dedi."