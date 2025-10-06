İsrail'den en çok nefret eden ülkeler: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, dünya genelinde büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Yapılan uluslararası son araştırmaya göre; birçok ülkede halkın İsrail'e karşı olumsuz tutumu kalıcı bir nefrete dönüşmüş durumda.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Araştırmada, İsrail'e karşı en yüksek nefret oranının %93 ile Türkiye'de olduğu belirlendi. Katılımcıların %84'ü "çok rahatsız", %10'u ise "biraz rahatsız" olduğunu ifade etti.

ENDONEZYA, JAPONYA VE HOLLANDA İZLİYOR

Türkiye'yi %80 ile Endonezya, %79 ile Japonya ve %78 ile Hollanda izledi. İspanya ise %75'lik oranla ilk beş arasında yer aldı. Bu ülkelerde İsrail'e karşı duyulan tepkinin büyük kısmı, Gazze'deki sivil kayıplar, çocuk ölümleri ve insani yardım engelleriyle ilişkilendiriliyor.

KÜRESEL TEPKİ ARTIYOR

Araştırmalar, yalnızca Müslüman ülkelerde değil, Avrupa ve Asya toplumlarında da İsrail politikalarına yönelik tepkilerin büyüdüğünü gösteriyor. ABD dahil birçok ülkede İsrail'e olumsuz bakan yetişkinlerin oranı son üç yılda %11 arttı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR ÖFKEYİ DERİNLEŞTİRDİ

Gazze'ye yönelik saldırılar, hastanelerin bombalanması ve sivillerin hedef alınması, dünya kamuoyunda İsrail karşıtı duyguları güçlendirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre saldırıların başladığı günden bu yana 66 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 168 binden fazla kişi yaralandı.

SUMUD FİLOSU BASKINI TEPKİLERİ ARTIRDI

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı baskın da tepkileri artırdı. Yaklaşık 20 savaş gemisiyle çevrilen yardım teknelerine el konuldu, yüzlerce aktivist gözaltına alındı.