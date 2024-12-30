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İsrail askerlerine izin verdi, endişeler arttı

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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'den şaşırtan bir karar geldi. Son günlerde Yemen ve Gazze Şeridi'nden gelen roket saldırılarının yoğun hedefinde olan İsrail'de İç Cephe Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, komutanlar ve askerler için toplu izin uygulaması başlattı. Karar, ülkede endişeyle karşılandı.

İsrail'den şaşırtan bir karar geldi. Yemen ve Gazze Şeridi'nden gelen yoğun roket saldırılarının hedefindeki İsrail, komutanlar ve askerler için toplu izin uygulaması başlattı.

TOPLU İZİN KARARI ELEŞTİRİLDİ

Üst düzey İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) subayları, İç Cephe Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Rafi Milo'nun yoğun saldırılar altındayken ve aktif savaş bölgelerinde çatışmalar devam ederken komutanlar ve askerler için toplu izin uygulaması başlatmasını eleştirdi.

ENDİŞELER ARTTI

İzin kararının son bir haftada Yemen ve Gazze Şeridi'nden gelen roket atışlarındaki keskin artışın ortasında verilmesi endişe yarattı. Askeri yetkililer, Nahal Tugayı'nın tabur muharebe ekibinin Beyt Hanun'daki operasyonlarını ilerletmesiyle Gazze'den ek roket fırlatmalarının muhtemel olduğu konusunda uyardı.

GENEL KURMAY BAŞKANINA SUNULMADI

Tümgeneral Milo, ordunun savaş acil durumu ilan etmesine rağmen kararını onay için IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'ye sunmadı. Askeri kaynaklar, yalnızca personel için belirlenmiş olmasına rağmen Kurtarma Tugayı'ndaki askerlerin de izin düzenlemesine dahil edildiğini açıkladı. İç Cephe Komutanlığı kaynakları, komutanların hafta boyunca operasyonel hazırlığın acil gerekli olmadığı bölgelerdeki faaliyetleri azaltma yetkisine sahip olduğunu bildirdi. Kamu bilgilendirme, kurtarma ve acil durum görevleri gibi kritik operasyonel birimlerin izin kararından etkilenmediği de vurgulandı.

ASKERLERE MORAL VERİLMEK İSTENDİ

Komutanlara, "Operasyon dışı faaliyetlerin azaltılabileceği bölgelerde, yoğun iş yükü nedeniyle yıllık izinlerini kullanamayan personele olumlu bir mesaj vermek amacıyla izin verilebilir" talimatı verildi. Bir kaynak, komutadaki askerlerin yüzde 90'ının yıllık izinlerini kullanmadığını ve kullanılmadığı takdirde bu izinlerin kaybedilebileceğini sözlerine ekledi.

ELEŞTİRİLERE YANIT

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü ise izin eleştirilerine karşı şu açıklamayı yaptı: "Ana Cephe Komutanlığı gerekli tüm hazırlık seviyelerini koruyor. Operasyonel birimler tamamen aktif ve Ana Cephe Komutanlığı taburları acil durum operasyonları ile savunma ve güvenlik görevlerini yürütüyor. Bu, acil hazırlığın gerekli olmadığı bölgeler için bir aktivite olup, operasyonel kabiliyetler üzerinde hiçbir etki yaratmamaktadır. İzin verilmesinin amacı, bir yıldan uzun süredir böyle bir fırsat bulamayan Ana Cephe Komutanlığı personeline kısa bir mola verdirerek aileleriyle vakit geçirmelerine olanak sağlamaktır."

İsrail askerlerine izin verdi, endişeler arttı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"SON GÜNLERDE YEMEN'DEN.... GAZZE'DEN GELEN YOĞUN ROKET SALDIRILARININ HEDEFİNDEKİ İSRAİL"........... Peki bizim B.O.P. eşbaşkanı "RECEP" ne işe yarar ?... Bilen var mı ?... Söyleyeyim : B.O.P eşbaşkanı YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP" de, 15 AYDIR yaptığı gibi İSRAİLLİ KATİLLERE PETROL YOLLAMAYA DEVAM EDİYOR !!!..... Zaten, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi "SOCAR" da, Adana-Ceyhan'dan İsrail'e petrol gittiğini inkar etmiyor !!!.... BÜTÜN İSRAİL "RECEP" e MİNNETTARDIR !!!!......

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yolun bahtın açık olsun güzel adam!

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ben bu adamı çok seviyorum gerçekten ya Hastasıyım!

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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Cidden Şii ler olmasa bunlar her yeri alır . BOP projesi liderine deyin kuru icraat tan başka ne yapar :) . Ha birde haydi Suriye yi aldınız Golan tepesinden İsraili kovsanıza :)

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