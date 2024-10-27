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İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında saldırı düzenlendi. Bir kamyonun otobüs durağına dalması sonucu 10'u ağır 40 kişi yaralanırken sürücünün etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Öte yandan saldırıda yaralananların çoğunun İsrail askeri olduğu kaydedildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, günler önce yaptığı açıklamayla Lübnan'a kara harekatı başlatıldığını duyurmuş dün de Tahran'a saldırı düzenlenmişti.

TEL AVİV'DE PANİK ANLARI

Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail ise korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Başkent Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınındaki bir otobüs durağına kamyonla saldırı düzenlendi.

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

OTOBÜS DURAĞINA KAMYONLA SALDIRI

MOSSAD karargahında büyük panik yaşanmasına neden olan kamyonlu saldırıda 10'u ağır 40 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kamyon sürücüsü etkisiz hale getirildi.

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

İSRAİL POLİSİNDEN AÇIKLAMA

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Tel Aviv Mossad İsrail Güncel Dünya

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Yorumlar (23)

MEHMET KARA:

GEBERSINLER

185
12
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bekir Peker:

Allah sayılarını artırsın

129
10
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Bülent Sonyıldırım:

YA BOMBA BİLE İŞLEMİYOR BUNLARA BUNLARIN KIÇINDADAMI ÇELİK KUBBE VAR ANLAYAMADIM. HİÇ ÖLÜM YOK ONLARDA HEP YARALI.

106
7
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Melisa:

Kahvaltı yapıcaktım,şimdi daha keyifli yapacağım.Teşekkürler

103
7
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Hasan Ağa:

Jy üzüldünmü leyn dalamaa

60
7
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Halil Yarbaşı:

Bebekleri bile öldüren bu vahşi yaratıklara bunlar az bile taşların bile dile geleceği gibi olmalı

43
1
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BS:

Keşke yaşadığımız dunya böyle değilde barış içinde olsa hiçbir insan doğduğu ülkeyi tercih etmedi Allah bizim kaderimizi böyle yazdı Özgür Filistin ve barış dolu bir dünya dileğiyle

29
3
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Selim Şahin Şahin:

Tarih : 28-Ekim-2023...... "RECEP", İstanbul'da "Büyük Filistin Mitingi'nde" Türkiye'deki Müslümanları "UYUTMAK" için İsrail'e diyor ki "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"........ Hayırdır "RECEP" efendi ?...... Aradan 12 AY geçti...... Hâlâ Gazze'nin yolunu bulamadın mı ?..... Amerikalılar, İngilizler, Danimarka'dan "ASKERÎ KARGO" gemileri ("MAERSK" şirketi) GAZZE'nin YOLUNU çok güzel buluyorlar.... Sen hâlâ GAZZE'nin YOLUNU bulamadın mı ?......

13
14
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Hikmet Bal:

bu Hizbullah da tırt dün akşam birazdan saldırı düzenleyeceğiz dediler saldırı yapan önceden haber mi verir

13
1
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Kuscubasi:

Çocuklar kadınlar hariç geberebilirler

6
2
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