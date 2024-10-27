İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında saldırı düzenlendi. Bir kamyonun otobüs durağına dalması sonucu 10'u ağır 40 kişi yaralanırken sürücünün etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Öte yandan saldırıda yaralananların çoğunun İsrail askeri olduğu kaydedildi.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, günler önce yaptığı açıklamayla Lübnan'a kara harekatı başlatıldığını duyurmuş dün de Tahran'a saldırı düzenlenmişti.
TEL AVİV'DE PANİK ANLARI
Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail ise korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Başkent Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınındaki bir otobüs durağına kamyonla saldırı düzenlendi.
OTOBÜS DURAĞINA KAMYONLA SALDIRI
MOSSAD karargahında büyük panik yaşanmasına neden olan kamyonlu saldırıda 10'u ağır 40 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kamyon sürücüsü etkisiz hale getirildi.
İSRAİL POLİSİNDEN AÇIKLAMA
İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.
"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.